Cumhuriyet’ten Akit TV sunucusuna suç duyurusu

Cumhuriyet gazetesi, Akit TV’de tehditler yağdıran Sunucu Yusuf Ozan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri Akit TV’de 11 Şubat’ta yayımlanan “Gün Başlıyor” programında Cumhuriyet gazetesine hakaretler yağdırıp, tehdit eden Programın Sunucusu Yusuf Ozan hakkında önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; suç duyurusunda Ozan’ın açıklamalarının tamamının fantezi ürünü, gerçek dışı ve somut hiçbir veriye dayanmadığı belirtilerek Ozan hakkında, iftira, hakaret, suç işlemeye tahrik ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dava açılması istendi. Ozan’ın, “Hainsin. Kellenin gitmesi lazım. Tek adam rejimi olsaydı, ah keşke olsa. Sizi iki dakikada kapatsa. Keşke bir de şeriat olsa. Keşke idam olsa sizi sallandırsa. Savaşta sizin gibileri katletmek mübahtır” sözleriyle gazete çalışanlarını hedef gösterdiğine dikkat çekilerek, “Özellikle ‘Savaşta sizin gibileri katletmek mübahtır’ sözünün açık bir şiddete çağrı olduğuna hiçbir kuşku yoktur. Şüphelinin bu sözlerinin, TCK’nin 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye tahrik suçu kapsamındadır” ifadeleri yer aldı. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 16:52

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