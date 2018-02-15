CHP'li Emir, kadro talebi reddedilen taşeron işçileri sordu

CHP Milletvekili Murat Emir, yüzlerce işçinin kadro başvurusunun reddedilme gerekçesini Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, taşerona kadro düzenlemesinin ardından sonuç listelerinde çok sayıda “ret” kararı olmasını Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. Emir, taşeron işçilerin kadro başvurularında reddedilme sebeplerinin açıklanmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis başkanlığına soru önergesi sundu. Emir, önergede, taşeron işçilerine kadro verilmesine ilişkinin yasal düzenlemenin çıkarılmasının ardından sonuç listelerinde “ret” sayılarının yüksek olmasının işçilerde endişe yarattığını ifade etti.

Türkiye genelinde 160 bin taşeron işçiyi istihdam eden Sağlık Bakanlığı’nın merkez teşkilatına bağlı yapılan bin 962 başvurunun sonuçlandığını belirten Emir, bin 20 kişinin başvurusunun kabul edildiğini, 942 işçiye ise olumsuz yanıt verildiğini söyledi.

Emir, liste yayınlayan bir başka kamu kurumu olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına yapılan başvurularda ise 785 işçinin başvurusunun kabul edildiğini, 75 işçininkinin ise reddedildiğini ifade etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına ilişkin listelerde de toplam 208 kişinin başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Emir, Dışişleri Bakanlığı’nda da 47 işçinin başvurusunun reddedildiğini söyledi.

BAŞVURU VE KADROYA ALINACAK KAÇ KİŞİ VAR

Emir, bu kapsamda, Başbakan Yıldırım'a taşeron işçilere kadro yolunu açan düzenleme ile kamuda toplam kaç taşeron işçisinin kadroya geçmesinin öngörüldüğünü ve kadro için başvuran toplam taşeron sayısının ne kadar olduğunu sordu.

Bakanlıklara ve kurumlara yapılan başvuruların sayısının da açıklanmasını isteyen Emir, "Bunların kaçı değerlendirmeye alınarak kabul edilmiş, kaçı uygun bulunmayarak reddedilmiştir? Bakanlık ve kurum bazında sayılar nasıldır?" dedi.

Emir, reddedilen taşeron işçilerin ret sebeplerinin de açıklanmasını isteyerek kadro başvurusunda bulunan ve yapılan güvenlik soruşturmasından geçemeyen taşeron çalışanların olup olmadığını, varsa sayılarının açıklanmasını ve güvenlik soruşturmasını geçemediği için hakkında hukuki süreç başlatılan taşeron işçisi olup olmadığını sordu. (Ankara/EVRENSEL)

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