Göker'den 'şeker fabrikaları satılıyor' iddiasına tepki

Şeker fabrikalarının satışa çıkarılacağı iddiasına tepki gösteren CHP'li Mehmet Göker, 'Şeker fabrikaları milyonlarca insanın ekmek kapısı' dedi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, şeker fabrikalarının satışa çıkarılacağı iddiası hakkında açıklamada bulundu. Göker, şeker fabrikalarının kapatılmasının milyonlarca insanın ekmeğiyle ve halk sağlığıyla oynamak anlamına geleceğini ifade etti.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, şeker fabrikalarının satışa çıkarılacağı iddiası hakkında açıklamada bulundu. Göker, 1955 yılından beri faaliyet gösteren Burdur Şeker Fabrikası'nın yılda ortalama 600 bin ton pancar işleyerek Burdur ekonomisine devasa bir katkı sağladığını ifade etti.

Burdur'da 8 bölgede 80 bin ile 120 bin dekar arasında pancar ekimi yapan yaklaşık 2 bin 200 pancar üreticisinin bulunduğunu belirten Göker, pancar alım zamanında çalışan geçici işçilerle birlikte bu sayının daha da arttığını dile getirdi.

Göker, şeker pancarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla katma değer ve istihdam yaratan ürün olduğuna dikkat çekerek, şeker fabrikalarının sadece birer fabrika değil, 100 binlerce insanın ekmek kapısı olduğunu söyledi.

'HALK SAĞLIĞINA DA İHANET'

Üretilen şeker pancarının, üreticilerin ve yaş küspe hayvancılarının, şekerin ise tatlandırıcı sektörünün lokomotifi konumunda olduğunun altını çizen Göker, söz konusu fabrikaları “Kâr etmiyor” mantığıyla özelleştirmeye çalışmanın doğrudan 100 binlerce insanın, dolaylı olarak da milyonlarca insanın ekmeğiyle oynamak olduğunu ifade etti.

Göker, şeker fabrikalarını özelleştirmenin aynı zamanda halk sağlığına ihanet etmek anlamına geldiğini belirterek Avrupa ülkelerinde nişasta bazlı şeker kotası ortalama yüzde 1-2’lerde seyrederken, Türkiye'de bu oranın yüzde 10’lar seviyesinde olduğunu söyledi.

Yüksek şeker potansiyeline sahip olan Türkiye'de şeker pancarı tarımının ve endüstrisinin korunarak desteklenmesi gerekirken özelleştirme yapılmasının mantıksız olduğunu vurgulayan Göker, "Kamuoyuna yansıyan bu haberlerin doğru olmaması sadece Burdurluların değil tüm Türkiye’nin beklentisidir" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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