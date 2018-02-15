Uçan Süpürgeden dijital güvenlik temalı uluslararası buluşma

Uçan Süpürge, Ürdün ve Tunuslu kadınların katılımıyla 'Sivil Toplum, Haklar ve Medya Bağlamında Yeni Nesli Anlamak' sempozyumu düzenledi.

Uçan Süpürge, Ürdün ve Tunus'tan gelen kadın örgütleri temsilcileriyle düzenlediği sempozyumda kadınlar ve kız çocuklarının dijital dünyada güvenliği, şiddetle mücadelede internetin kullanımı ve medya özgürlüğü konularını masaya yatırdı.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği “Sivil Toplum, Haklar ve Medya Bağlamında Yeni Nesli Anlamak” sempozyumu düzenledi. Holiday Inn Otel'de Ürdün ve Tunus'tan kadın örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen sempozyumda, kadınlar ve kız çocuklar için dijital güvenlik, teknoloji okuryazarlığı, şiddetle mücadelede internet, hak ve hukuk iletişimi, medya özgürlüğü konuları ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Uçan Süpürge'den Selen Doğan, dernek olarak son yıllarda özellikle kız çocuklarının güçlendirilmesi ve çocuk evliliklerin önlenmesine yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Ürdün'e gittiklerini, Ortadoğu'da çocuk evlilikleri nasıl ele alındığı, kadınların bu konuda nasıl örgütlendiği üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Doğan, farklı ülkelerden kadınların bir araya gelerek deneyim paylaşımının önemine dikkat çekerek, Ürdün'deki şiddete karşı kadınlar derneği ile Ankara'da ortak bir sempozyum düzenleme kararı aldıklarını kaydetti.

MÜCADELE EDİLMESİ GEREKEN IŞİD ZİHNİYETİ

Ürdün'de 2010 yılında kadınları ve çocukları savaş politikalarından korumak ve şiddete karşı korumak üzere kurulan Şiddete Karşı Kadınlar Derneği Başkanı Kholoud Khrais Ortadoğu'daki çatışmalara dikkat çekerek, bundan en fazla etkilenenin kadınlar ve gençler olduğunu belirtti. Özellikle aşırı İslamcı gruplara yönelik tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Khrais, gençlerin internet üzerinden din ile ikna edilerek insanlık düşmanı cinayetlere ortak yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Bölgedeki göçe dikkat çeken Khrais, dernek olarak 5 bin Suriyeli, 4 bin Iraklı kadına ülkelerinde dayanışmada bulunduklarını belirtti.

Bölgede IŞİD tehlikesini hatırlatan Khrais, IŞİD militanlarını yok ederek bu tehlikenin bitmeyeceğini, mücadele edilmesi gerekenin IŞİD düşüncesi olduğunu kaydetti.

Ortadoğu'da gençlerin ve kadınların işsizlikle yüz yüze olduğunu söyleyen Khrais, kadınların bu konuda neler yapılması gerektiği, gençlerin nasıl kazanılacağı üzerine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Sempozyum gazeteci, doktor, kadın aktivistlerin kendi ülkelerinde kadınları ve çocukları şiddetede karşı koruma deneyimlerinin paylaşımıyla devam etti. (AnkaraEVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 16:11

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