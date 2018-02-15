İzmir Gaziemir'deki radyasyon tehlikesi Meclis gündeminde

HDP Milletvekili Müslüm Doğan, Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasında normalden 219 kat fazla radyasyon saptanmasını Meclis'e taşıdı.

İzmir Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası tesislerinde normalden 219 kat fazla radyasyonun belirlenmesi ile ilgili Evrensel'de çıkan haber üzerine HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

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Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasında ölçülen radyasyon değerleri Meclis gündemine taşındı. HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın sunduğu soru önergesi ile Gaziemir'de yaşanan olayla ilgili güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı, felakete neden olan kişi ve kurumlar hakkında soruşturma açılıp açılmadığı soruldu.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Gaziemir'de yüz binlerce İzmirlinin yaşadığı, AVM'lerin ve şehirlerarası yolun yakınlarında bulunan Arslan Avcı adlı eski kurşun fabrikasının bahçesinde yapılan ölçümler sonrasında, normalden 219 kat fazla radyasyonun belirlendiğine dair HDP Milletvekili Müslüm Doğan "Yıllardır hiçbir önlem alınmadan orada bekletilen radyoaktif maddelerin bertarafı ve taşınması süreci tam bir yılan hikayesine dönüşmüştür. Valilik önce bu radyoaktif maddelerin taşınıp bertaraf edilmesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verirken EGEÇEP, mahalleli ve bazı kurumların itirazları sonrası bu karar mahkeme tarafından bozulmuş ve 'ÇED gereklidir' kararı çıkmıştır. Bu kararın ardından Turanlar isimli firma tarafından ihale ile alınan atıkların bertarafı işi için TAEK mühendislerinin danışmanlığında bir ÇED raporu daha hazırlandığı bilinmektedir. Basına yansıyan iddialara göre bölgedeki radyoaktif malzemenin taşınması ve bertarafı işini alan şirketin devletten alması gereken 10 milyon TL'lik ödeneği alamaması üzerine sahayı terk ettiği belirtilmektedir" dedi.

MÜSLÜM DOĞAN'IN SORULARI

Müslüm Doğan, önergede şu soruları iletti:

* Basına yansıyan iddialar neticesinde Bakanlık olarak bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

* Bakanlığınızca eski kurşun fabrikası bahçesinde herhangi bir radyasyon ölçümü yapılmış mıdır? Yapılmış ise ölçüm değerleri nelerdir?

* Eski kurşun fabrikasının etrafının kapalı olmadığı ve herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı doğru mudur?

* İzmir Gaziemir'de yaşanan bu olayla ilgili hiçbir güvenlik veya denetim önlemi almayarak çevre felaketine sebep olan firma hakkında herhangi bir yaptırım veya cezai işlem uygulamayı düşünüyor musunuz?

* Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, söz konusu alanda herhangi bir denetim yapmış mıdır? Bu tür alanlar ne sıklıkla denetlenmektedir?

* Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kurşun fabrikasıyla ilgili hazırlamış olduğu bir rapor var mıdır? Var ise bunu kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?

* Söz konusu radyoaktif kaynağın toprak ve suyla teması sonucu oluşabilecek riskler nelerdir?

* Bugüne kadar alandaki radyoaktif kirliliğin çevreye ve canlı yaşamına etki etmemesi için ne tür önlemler alınmaktadır?

(İzmir/EVRENSEL)

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