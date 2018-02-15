Her 3 kamu emekçisinden biri antidepresan kullanıyor

Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi, ‘Çalışan Memnuniyeti Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar olumsuz durumu bir kez daha göz önüne serdi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı çalışan 427 kamu emekçisinin dahil olduğu ‘Çalışan Memnuniyeti Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

BES İzmir Şubesinde gerçekleşen basın toplantısında sunumu BES Temsilcisi Mustafa Güven yaptı. Buna göre emekçilerin yüzde 82’si kişi başı iş yüküne ve toplam iş hacmine göre personel sayısını yetersiz buluyor. İşi süresinde yetiştirenlerin oranı yüzde 22 iken, elinde zaman aşımlı iş olanların oranı yüzde 38. Emekçilerin yüzde 31’i fazla mesaiye kaldığını söylerken, yüzde 65’i yapılan fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin olarak kullanamadıklarını söyledi. Çalışma düzeninin çalışan sağlığına uygun olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 55 iken, mobbinge maruz kaldığını söyleyen emekçilerin oranı yüzde 65 olarak belirlendi.

PERSONEL EKSİKLİĞİ İŞ YÜKÜNÜ ARTTIRIYOR

Personel eksikliğinin kamu idarecileri tarafından çalışana yapabileceğinden daha fazla işi yapması için bir koz, meşru bir gerekçe haline geldiğini belirten Güven, durumun emekçiler üzerinde kendiliğinden bir baskı yarattığını vurguladı. Güven, “Fazla çalışmaya gönüllü kalınmıyor, idare baskısına maruz kalmamak, elindeki işleri yetiştirmek, kendini kanıtlamak, iş ahlakı vb. nedenlerle kalınabiliyor. Angarya meşrulaştırılıyor, çalışan çoğu zaman fazla çalışmanın karşılığını alamıyor” dedi.

‘ANTİDEPRESAN ÇÖZÜMMÜŞ GİBİ...’

Her üç kamu çalışanından birinin antidepresan kullandığını söyleyen Güven, kamu emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

* Var olan haklarımızın kullanımı personel eksikliği gerekçesiyle engellenmemelidir.



* Yeterli sayıda personel temini talebi tüm kamu idarecilerinin görevidir.



* Mobbing izleme komisyonu oluşturulmalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bu yönde çalıştırılmalıdır.



* Başbakanlık Mobbing Genelgesi işletilmelidir.



* Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışanların görüşü alınmalıdır.



* Yasal mevzuata uygun olmadan karşılıksız çalışmaya izin verilmemelidir. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 16:07

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