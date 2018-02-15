HDP Antep İl Örgütü: Siyaset yapma hakkı yok ediliyor

HDP Antep İl Örgütü, yönetici ve üyelerine yönelik süren operasyonlara ilişkin açıklama yaparak, 'Siyaset yapma hakkı yok ediliyor' dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep İl Örgütü, yönetici ve üyelerine yönelik devam eden gözaltı ve tutuklama operasyonlarını protesto etti.

HDP ve bileşeni partiler adına il binasında yapılan basın açıklamasını HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç okudu. 13 Şubat’tan itibaren 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Kılıç, “Siyaset yapma hakkı, ifade ve basın örgütlenme özgürlüğü hakkı bu şekilde tamamen yok edilmektedir” dedi.

Siyasal iktidarın Türkiye’yi OHAL rejimi adı altında keyfi olarak yönetmeye çalıştığını dile getiren Kılıç, “Siyasal iktidarı, sonu belli olmayan bu tip baskı ve tutuklama yöntemlerinden vazgeçmeye ve bu şekilde gözaltına alınan herkesi serbest bırakmaya davet ediyoruz” dedi. (ANTEP)

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