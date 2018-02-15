Beştaş, TEM'de işkence yapıldığı iddialarını Meclis'e taşıdı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adana Terörle Mücadele Bürosunda (TEM) işkence yapıldığı iddiasını İçişleri Bakanı'na sordu.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adana Terörle Mücadele Bürosunda (TEM) işkence yapıldığı iddiasını meclise taşıdı.

7 gündür gözaltında tutulan Özcan Yıldız’a yönelik işkence iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Beştaş, Bakan Soylunun konudan haberdar olup olmadığını, konuya dair bir inceleme başlatılıp başlatılmadığını, buna benzer başkaca şikayetlerin Bakanlığa ulaşıp ulaşmadığını ve sayısını sordu. Öte yandan Yıldız’ın adliyeye getirilerek işlemlerinin başlatılması için Savcılığın ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine de dilekçe yazıldı. Yıldız’ın avukatları henüz bir sonuç çıkmadığını, müvekkillerinin hala TEM’de tutulduğunu aktardı.

'NASIL BİR YAPTIRIM ÖNGÖRÜYORSUNUZ?'

Kolluk tarafından Özcan Yıldız’a yönelik sarf edilen ‘Konuş, biz zaten neyin ne olduğunu biliyoruz. Hiç belli olmaz belki de bir sabuna basarsın, ayağın kayar.’ ifadelerinin nr anlama geldiğini, bu konuda Bakanlığın bir talimatı olup olmadığını da soran Beştaş, soru önergesinde “Özcan Yıldız’ın neden ifadesi alınmamıştır? Bu bir hak ihlali değil midir? Neden hak ihlalleri meşrulaştırılmaktadır? Özcan Yıldız adli tıpa sevk edilmiş midir? Hâlihazırda sevk edilmediyse neden edilmemiştir? Özcan Yıldız’ın derhal adli tıpa sevk edilmemesinin sebebi kolluğun şahsa karşı fiziki müdahalelerinin ortaya çıkması olabilir mi? Kolluğun fiziki ve psikolojik müdahale iddiaları doğru çıktığı takdirde nasıl bir yaptırım öngörüyorsunuz?” sorularını yöneltti. (Adana/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 15:44

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