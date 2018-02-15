Ameliyat olan Kılıçdaroğlu, taburcu edildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolları problemi nedeniyle hastanede operasyon geçirdi. Kılıçdaroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ani bir kararla hastaneye yatarak prostat ameliyatı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taburcu edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolu rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. CHP'den yapılan açıklamada, CHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gün içinde taburcu edileceği belirtildi. CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 16:49

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