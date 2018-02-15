Adalet Nöbeti 46. haftayı geride bıraktı

Cumhuriyet gazetesi davasında tutuklu meslektaşları Akın Atalay için Adalet Nöbeti tutan avukatlar 46'ncı haftada.

Hukuk örgütleri tarafından Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında tutuklu yargılanan Avukat Akın Atalay nezdinde başlatılıp haksız tutuklamalara karşı sürdürülen Adalet Nöbeti 46. kez tutuldu. Nöbette konuşan Avukat Canan Arın, mahkemelerin muhalefete gözdağı verme aracı haline geldiğini belirtti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise, Yargının Anayasa’ya göre hareket etmediğini ifade ederek, “15 yıldır her gün demokrasi cinayeti işleniyor” dedi.

Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaşları için İstanbul Adliyesinde başlattıkları Adalet Nöbeti’nin 46’ıncı hafta buluşması, Themis Heykeli önünde başlayıp adliye önündeki basın açıklamasıyla devam etti. Bu haftaki nöbetin konuşmacıları Avukat Canan Arın ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal’dı.

‘ADALETE GÜVEN SIFIR NOKTASINDADIR’

Nöbette ilk olarak Avukat Canan Arın konuştu. Mevcut hükümet politikaları ile insanların gölgesinden korkar hale geldiklerini söyleyen Arın, “Bu zifiri karanlık günlerinde Adalet Nöbeti’miz tünelin ucundaki ışıktır, bir ümit ışığıdır” dedi. Abdülhamit döneminde olduğu gibi jurnalciliğin arttığına dikkat çeken Arın, “Aktroller insanların sosyal medya hesaplarını tarayarak aleyhlerine suç duyurularında bulunmakta, ‘Buluttan sen bana ördek dedin’ sonuçlarına varılarak insanlar yıllarca cezaevlerinde süründürülmektedir. Bu yöntemle ifade özgürlüğü kısıtlanmakta, oto sansür uygulanmaktadır. Mahkemeler muhalefete gözdağı verme aracı haline gelmiştir. Adalete güven sıfır noktasındadır. Hukuk yok edilmiştir” diye konuştu.

‘Türkiye’ ibaresinin meslek odalarının isimlerinin başından kaldırılmasını da eleştiren Arın, “Yakında Türkiye Cumhuriyet Devletinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin başındaki ‘Türkiye’ sözcükleri de kaldırılarak ‘AKP’ ile yer değiştirecektir. AKP Barolar Birliği, AKP Tabipler Odası, AKP Sultanlığı’na dönüşecektir” diyerek, meslek kuruluşlarını savunmak için 24 Şubat’ta Ankara’da buluşma çağrısı yaptı.

‘15 YILDIR HER GÜN DEMOKRASİ CİNAYETİ İŞLENİYOR’

“Bir ülkede adaletsizlik, hukuksuzluk avukatlara kadar sıçramışsa haklıyı kim koruyacak” diye soran CHP Milletvekili Mahmut Tanal, avukatlara vurulan kelepçe ile savunma hakkının ortadan kaldırıldığını ifade etti. Milletvekilliğinin yanı sıra asıl mesleği avukatlık olan Tanal, “Adaleti tesis edecek olan avukatların tutuklanması adalete vurulmuş bir darbedir” dedi. Adalet Nöbeti’nin aynı zamanda bağımsız yargı isteğinin de nöbeti olduğunu belirten Tanal şöyle devam etti: “Yargı mensuplarının vicdanı partili olursa özgürlüğün kararını da partiler verir. Yargı mensupları korkak olursa özgürlük pamuk ipliğine bağlı olur. Ya gecikir, ya eksilir, ya yok olur. Geç kalınmış adalet de adalet değildir. Yargı mensupları anayasaya göre degil, düzenim bozulmazsın, tadım kaçamasın diyerek karar verirse demokrasinin katili olur. 15 yıldır her gün demokrasi cinayeti işleniyor. İktidar ve biat edenleri hukuku hiçe sayıp her gün demokrasiyi öldürüyorlar. Gün gelecek yamaladıkları anayasa ile siyasallaştırdıkları yargı organları onları yargılayacak. Adalet bu ülkenin kolonlarıdır, yapmayın! Adalet, nöbeti tutulacak kadar aciz ve ürkek olmamalı.” (İstanbul/EVRENSEL)

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