BES: Her 3 kamu emekçisinden biri antidepresan kullanıyor

Büro Emekçileri Sendikası İzmir şubesi, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı çalışanlar arasında gerçekleştirdikleri "Çalışan Memnuniyeti Anketi"nin sonuçlarını açıkladı. Değerlendirilen anket sonucunda kamu emekçilerinin koşullarının ağırlığına değinilirken sonuç "Kamu emekçileri iş güvencesinden asla vazgeçmeyecek" oldu.

BES İzmir Şubesi, sendika olarak satış sözleşmesi sonrasında iş yerlerinde yaşananları anlamak ve ölçmek amacıyla iş koluna giren kurumlarda “Çalışan Memnuniyeti Anketleri” yapma kararı aldıklarını belirterek İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerde toplam 427 çalışanın gönüllü katılımı ile gerçekleştirdikleri anket çalışmasının sonuçlarını değerlendirdi.

Şube binasında gerçekleşen basın toplantısında açıklamayı BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven gerçekleştirdi. Güven; iş miktarı, personel sayısı ve çalışma koşullarının etkisi ile ilgili sorulan sorularda, ankete katılanların %82’sinin kişi başı iş yüküne ve toplum iş hacmine göre personel sayısının yetersiz olduğunu, işi süresinde yetiştirenlerin oranının %22, elinde zaman aşımlı iş olanların oranının % 38 olduğunu belirterek katılımcıların %31'inin fazla mesaiye kaldığını, %65’inin ise yapılan fazla çalışmanın karşılığını ücret ya da izin olarak kullanamadıklarını söyledi.

PERSONEL EKSİKLİĞİ İŞ YÜKÜNÜ ARTTIRIYOR

Personel eksikliğinin kamu idarecileri tarafından çalışana yapabileceğinden daha fazla işi yapması için bir koz, meşru bir gerekçe haline geldiğini belirten Güven, durumun çalışanlar üzerinde kendiliğinden bir baskı yarattığını vurguladı. Güven, "Fazla çalışma, aşırı iş yükünün doğal bir sonucu imiş gibi ortaya çıkıyor. Ancak fazla çalışmaya gönüllü kalınmıyor. İdare baskısına maruz kalmamak, elindeki işleri yetiştirmek, kendini kanıtlamak, iş ahlakı vb. nedenlerle kalınabiliyor. Angarya meşrulaştırılıyor. Çalışan çoğu zaman fazla çalışmanın karşılığını alamıyor" dedi. Çalışma düzeninin çalışan sağlığına uygun olmadığının yüzde 55'lik oranla ifade edildiğini aktaran Güven, "İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkmasına rağmen çalışma koşullarının düzeltilmesi ve çalışan sağlığına uygun fiziksel mekanların oluşturulmasıyla ilgili çalışanların görüşünün alınmadığı anlaşılıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri çalışmıyor" şeklinde konuştu.

Mobbinge maruz kalanların oranlarını açıklayan Güven, yüzde 65 ile mobbingin sistematik olarak sürdüğünü ve tüm çalışanlar üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

'ANTİDEPRESAN ÇÖZÜMMÜŞ GİBİ...'

Her üç kamu çalışanından birinin antidepresan kullandığını söyleyen Güven, kamu emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

* Var olan haklarımızın kullanımı personel eksikliği gerekçesiyle engellenmemelidir.

* Yeterli sayıda personel temini talebi tüm kamu idarecilerinin görevidir.

* Mobbing izleme komisyonu oluşturulmalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bu yönde çalıştırılmalıdır.

* Başbakanlık Mobbing Genelgesi işletilmelidir.

* Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışanların görüşü alınmalıdır.

* Yasal mevzuata uygun olmadan karşılıksız çalışmaya izin verilmemelidir.

(İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 22:39

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