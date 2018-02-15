Angela Merkel’e ‘net tutum’ tepkisi

Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi öncesi, muhalefet partilerinden 'net tutum' sergileme çağrıları yapıldı.

Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Merkel’in görüşmesi öncesi, muhalefet partilerinden politikacılar Merkel’e Türkiye’ye karşı “net ve sert” bir tutum sergileme çağrısı yaptı.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazeteci Deniz Yücel’in tutukluluğunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Yıldırım ile Merkel arasındaki görüşme öncesinde Alman muhalefet partilerinden temsilciler Merkel’e, Türk hükümetine karşı daha sert bir politika izleme çağrısı yaptı.

Yıldırım’ın ziyaretine yönelik Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, Türkiye’ye yapılan silah ihracatının derhal sonlandırılmasını ve Türkiye’nin AB tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etti.

Wagenknecht Die Welt Gazetesi Muhabiri Gazeteci Deniz Yücel’in bir yıldır Türkiye’de tutuklu olmasının da “Tahammül edilemez” bir durum olduğunu vurgulayarak, gazetecinin “koşulsuz” şekilde derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir de Merkel’in Yıldırım ile görüşmesinde Türk hükümetinin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de yürüttüğü harekatı da görüşmesi gerektiğini belirterek, “Bir NATO üyesi ülke sivilleri bombalıyor, binlerce insanın kaçmak zorunda kalmasına neden oluyor ve bir diğer NATO üyesini tehdit ediyorsa, bu duruma gözlerimizi kapatıp yokmuş gibi davranamayız” dedi. (HABER MERKEZİ)

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