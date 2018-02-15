10 Ekim Der’in kapatılması Meclise taşındı

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneğinin (10 Ekim Der) Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatılmasını Meclis gündemine taşındı.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 10 Ekim Gar Katliamı’nda yaralananların ve yaşamını yitirenlerin yakınlarının kurduğu 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneğinin (10 Ekim Der) Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatılmasını Meclise taşıdı.

Derneğin, katliamın aydınlatılması için faaliyet yürüttüğünü ifade eden Beştaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları sordu: “Mahkemelerin 10 Ekim faillerinin ortaya çıkarılması ve etkin yargılama yapılmasına yönelik çaba sarf etmesi gerekirken derneğin kapatılmasına dair çabalarının sebebi nedir? Derneğin kapatılma gerekçesi sadece tüzükteki teknik eksikliklerden ibaret midir? Devletin gerekli önlemleri almamasından kaynaklı yaşanan bu vahim olayda mağdurlara destek amaçlı bir çalışma yürütülmüş müdür? Yürütülmediyse sebebi nedir? Bu halde mağdurların birbirleriyle dayanışmalarına neden engel olunmaktadır? Katliamın ardından mağdurların yargı kıskacına alındığı şimdi de derneğin kapatıldığı göz önünde bulundurulduğunda neden failler yerine mağdurlar cezalandırılmaktadır?”

TEM’DE İŞKENCE İDDİASI MECLİS’TE

MERAL Danış Beştaş, Adana TEM’deki işkence iddiasını da Meclise taşıdı. 7 gündür gözaltında tutulan Özcan Yıldız’a yönelik işkence iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beştaş şu soruları yöneltti: “Özcan Yıldız’ın neden ifadesi alınmamıştır? Bu bir hak ihlali değil midir? Neden hak ihlalleri meşrulaştırılmaktadır? Özcan Yıldız adli tıbba sevk edilmiş midir? Hâlihazırda sevk edilmediyse neden edilmemiştir? Özcan Yıldız’ın derhal adli tıbba sevk edilmemesinin sebebi kolluğun şahsa karşı fiziki müdahalelerinin ortaya çıkması olabilir mi? Kolluğun fiziki ve psikolojik müdahale iddiaları doğru çıktığı takdirde nasıl bir yaptırım öngörüyorsunuz?” (Adana/EVRENSEL)

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kapatıldı

Kapatılan 10 Ekim Derneği yoluna vakıf olarak devam edecek

www.evrensel.net