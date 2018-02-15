TSK'nin Afrin operasyonu 27. gününde de devam ediyor. Kent havadan ve karadan hedef alınırken, bölgedeki çatışmalar da sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla 20 Ocak’ta başlattığı Afrin operasyonu 27. gününde de devam ediyor. Çatışmaların, Afrin’in batısında bulunan Cinderes bölgesinde bulunan köylerde ve PYD denetimindeki Azez ile Minnag arasındaki bölgede şiddetlendiği belirtildi.

CİNDERESİ'NDE PATLAMA

Afrin operasyonunda Cinderesi bölgesinde operasyon sırasında patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından şarapnel parçalarının isabet etmesiyle askerlerden bazıları yaralandı. Yaralanan askerler bölgeden tahliye edilerek tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

TSK: 2 ÇATIŞMADA 7 ASKER YARALANDI

Suriye'nin Afrin kenti kırsalında 2 ayrı çatışmada 7 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

SINIRA GİDEN SAĞLIK PERSONALİ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Afrin operasyonunda görevli olarak sınıra giden 112 acil sağlık ekibini taşıyan araç kaza yaptı; 22 yaşındaki paramedik Büşra Boyacı hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer sağlık görevlisi ise yaralandı.

Kaza Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı ve bir arkadaşı, kendi araçlarıyla Reyhanlı'daki görev yerlerine gitmek üzere yola çıktı. Antakya-Reyhanlı karayolu üzerinde yaşanan kaza sonucu araçta bulunan Büşra Boyacı hayatını kaybederken, diğer arkadaşı ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Büşra Boyacı için yarın sabah Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği, ardından Antakya'ya bağlı Oğlakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

YILDIRIM AFRİN KENT MERKEZİNİ DE İŞARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım Afrin operasyonunun kırsal ile sınırlı kalmayacağını, kent merkezine de girileceğiniz söyledi.

İngiliz BBC televizyonunun sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, Afrin Opresyonuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bu terör örgütü elemanları; Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların hayatını zehrediyorlar. Zulmediyorlar. Amacımız onları bu zulümden kurtarmak. Bunun için de Afrin’de de, köylerinde de, beldelerinde de nerede teröristler varsa, böyle iğneyle kuyu kazarak, cımbızla çekerek teröristleri alacağız, etkisiz hale getireceğiz. Ondan sonra da orada yaşayan insanlar, ‘Oh dünya varmış’ diye nefes alacaklar.”

BBC muhabirinin ”Kent merkezi de dahil yani…” diye sorması üzerine de Yıldırım ”Gayet tabii. Yani, kırsalı temizledin. Terör unsurları orada duruyorsa, o zaman amaç hasıl olmaz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu operasyona destek vermiş ancak, kent merkezi konusunda şerh koymuştu.

OPERASYONA BİR UYARI DA MATTİS'TEN

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, NATO savunma bakanları toplantısında bir araya gelen Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD’li mevkidaşı Jim Mattis görüşmesine dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Mattis Türkiye’ye bir kez daha “Suriye’de IŞİD ile mücadeleye yoğunlaşma” çağrısında bulundu. Mattis, “Mücadelenin yeniden IŞİD üzerinde yoğunlaşması ve bu terör örgütünün kalan unsurlarının Suriye’de yeniden yapılanmasının önlenmesi gerektiği”ni söyledi.

TİLLERSON'DAN AFRİN ZİYARETİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye’ye geliyor.

Ayrı ayrı yapılması planan görüşmelerin gündemini Türkiye’nin 20 Ocak’ta Afrin’e yönelik başlattığı operasyonun oluşturması bekleniyor.

Görüşme öncesi açıklama yapan taraflardan Tillerson, ABD’nin Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin bir yolunu bulması gerektiğini, ancak Afrin’e dönük harekatın ‘IŞİD’le mücadeleninin etkisini azalttığını’ söylerken, Çavuşoğlu, “ABD ile ilişkileri ya düzelteceğiz ya da ilişkiler tamamen bozulacak” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Suriye’de Demokratik Suriye Güçleri ile hareket eden ABD’ye tepki göstermiş, “Minbiç’ten çekilmeyeceğiz” diyen ABD’li generalin sözlerine atıfla “Hiç Osmanlı tokadı yememişler” diye konuşmuşu.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 22:48

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