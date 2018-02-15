Okullara 'Zeytin Dalı operasyonuna destek verin' yazısı

Marmaris Milli Eğitim Müdürü, okullara yazı yollayarak öğretmen ve öğrencilerin 'Zeytin Dalı operasyonuna destek yürüyüşü'ne katılmasını istedi.

Marmaris Milli Eğitim Müdürü, okullara yazı yollayarak yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin ilçede yapılacak "Zeytin Dalı operasyonuna destek yürüyüşü"ne katılmalarını istedi.

Afrin'e yönelik başlatılan askeri operasyon sürerken devlet kurumları da bu operasyona destek için seferber edilmiş durumda. Kamu kurumları Zeytin Dalı operasyonuna destek için yapılan etkinlere katılım çağrısında bulunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılacak "Zeytin Dalı harekatına destek ve şehitlere saygı bayrak töreni"ne katılım için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kendisine bağlı bütün kurumlara yazı yolladı. Yazıda, Ketenci Oteli önünden yürüyüşe başlayacak korteje tüm okul ve kurum müdürleri ile resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılmaları istendi.

15 TEMMUZ MARŞINDAN ZİL YAPMIŞTI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, geçtiğimiz yıl ilçedeki tüm okullarda zil yerine "15 Temmuz Demokrasi Marşı" çaldırmıştı. Aldoğan, basına verdiği demeçte "Söz konusu vatan, bayrak ve demokrasi olunca gözünü kırpmadan ölüme gidecek gençler yetiştirmek istiyoruz" demişti. (HABER MERKEZİ)

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