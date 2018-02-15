Elif Çuhadar 10 günü aşkın süredir gözaltında

İzmir'de sendika yöneticileri, KESK Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çuhadar’ın 10 günü aşkın süredir gözaltında tutulmasına tepki gösterdi.

KESK Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çuhadar’ın 10 günü aşkın süredir gözaltında tutulmasına tepki gösteren sendikacılar, bu keyfi uygulamaların sendikal mücadeleye gözdağı olduğunu belirterek bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirttiler.

KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar, İzmir Merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 10 günü aşkındır gözaltında tutuluyor. Çuhadar’la birlikte gözaltına alınan 26 sendikacı ve siyasetçinin ifade alma işlemleri sürerken, gözaltı süresi Pazar akşamına kadar uzatılmıştı. Gözaltındakilerin en geç Pazartesi günü savcılığa çıkarılmaları bekleniyor.

İrili ufaklı ve uzun soluklu örgütlenme mücadeleleri, direnişler sürerken Çuhadar’ın bir dönem “İzmir Sendikalar Birliği” çatısı altında birlikte mücadele verdiği sendikacılar, Çuhadar’ın her zaman işçi ve emekçilerden, barıştan yana eylem ve etkinlikler içinde olduğunu belirterek bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

HEPİMİZİ GÖZALTINA ALMALARI LAZIM!

Halen Gıda İş Ege Bölge Başkanı olan Gürsel Köse, Çuhadar’ın geçmişten beri süregelen emek ve demokrasi mücadelesinde emeği, alınteri bulunduğunu ifade ederek, “Elif ülkesini, insanını seven bir arkadaşımızdır. Savranoğlu, Billur Tuz, UPS işçilerinin direnişleri döneminde yaratılan dayanışma ruhunda Elif’in de payı büyüktür. İnsanı, işçi sınıfını sevmek, doğruları söylemek suçsa hepimiz suçluyuz. Elif gibi hepimizi gözaltına almaları lazım” dedi.

BARIŞ OLMAZSA HİÇBİR ŞEYİN ANLAMI YOK

Belediye İş 6 No’lu Şube Başkanı Buket Mertoğlu Gürpınar, Elif Çuhadar’la İzmir Sendikalar Birliği’nde tanıştığını dile getirerek, “Mücadeleci, dirençli ve azimli olduğunu biliyorum. Hem Savranoğlu hem Billur Tuz süreçlerinde birlikte idik. Barıştan ve özgürlüklerden yana bir sendikacı. Zaten tüm sendikacıların da aynı noktada olması gerekiyor. O da bir kadın sendikacı. Kadınların buralarda olması da ayrı bir mücadelenin sonucu. Gözaltında olması asla kabul edilebilir bir durum değil. Yasadışı ya da hukuka aykırı şeyler yapan kimseler değil sendikacılar, savunduğu kesime aykırı aleyhte yapılan bir şeyler varsa onların karşısında duran insanlarız. Derhal bırakılması gerekiyor. Bu gözaltı süresi çok fazla, incelemenin bir an önce sonlandırılıp serbest bırakılması gerekli” dedi.

Mertoğlu şöyle devam etti; “Sendikacılığı da bir kenara bırakırsak bir kadın ve bir anne olarak annelerin ağlamaması evlatların ölmemesinin mücadelesini veriyoruz, barışçı insanlarız biz her şeye rağmen. Barış olmazsa hiçbir şeyin bir anlamı yok”.

‘BU FÜTURSUZ BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı ve KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç, şubede yürütme kuruluna birlikte seçildiklerini, dile getirerek “Elif Çuhadar’ı biz demokrasi mücadelesinden, emek ve özgürlükler mücadelesinden tanırız. 2012-21014’te katıldığı demokratik eylem ve etkinlikler bahane edilerek gözaltına alınıyor ve 10 günden fazladır gözaltında ne kadar kalacağı da muamma. Bu resmen demokratik kamuoyuna yönelik, kim emekten yana ise kim savaşa karşı çıkıyorsa ona gözdağı verme ve susturma amacını taşıyor” dedi.

Tarım Orkam Sen Genel Başkanının da TTB’ye destek açıklamasından dolayı gözaltına alındığını dile getiren Kılıç, “Fütursuz bir baskı söz konusu, asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

SENDİKAL HAREKET GERİYE GÖTÜRÜLMEK İSTENİYOR

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar’ın günlerdir gözaltında tutulmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, “Mücadele arkadaşımızın gereksiz yere, cezanın geriye işletilemeyeceğine ilişkin yasa maddelerine rağmen 2014 yılında yapılan bir panelden dolayı hukuksuzca gözaltında tutulması düşünce, insan hakları ve demokrasi açısından geldiğimiz durumu gösteriyor” dedi. Çuhadar’ın sınıf mücadelesi içerisinde laik, bilimsel eğitimi savunduğunu, işçi haklarının her zaman yanında yer aldığını dile getiren Sarı, “Bu hukuksuz gözaltıları doğru bulmuyoruz. Özellikle sendikacılara yönelik gözaltı ve tutuklamalarla sendikal hareketin geriye götürülmek istendiğini düşünüyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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