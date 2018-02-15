Elazığ Cezaevinde mahkumlara saldırı iddiası

Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevinde, ayakta sayım dayatmasını kabul etmeyen siyasi mahkumların gardiyanların saldırısına uğradığı iddia edildi.

Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevinde, gardiyanların siyasi mahkumlara saldırdığı iddia edildi.

İki gün önce görüşe giden ailelerin Evrensel'e anlattıklarına göre 12 Şubat’tan beri gardiyanlar koğuşlarda ayakta sayım yapmayı dayattı. Mahkumların anlattıklarını paylaşan aileler, “Sayım için onlarca gardiyan koğuşlara giriyor. Esas duruşta sayım yapılacağını söylediklerinde bunu kabul etmeyen mahkumlar gardiyanların şiddetine maruz kalıyor. Baskıların devam etmesi halinde açlık grevine girecekler” dedi. Darp izlerine tanık olduklarını söyleyen aileler, “Darp izlerinin daha çok görünmeyen yerlerinde olduklarını söylediler” dedi. Aileler çocuklarının hayatından endişe ettiklerini söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Sözcüsü Milletvekili Veli Ağbaba’ya çağrı yapan mahkumlar, Ağbaba’dan Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevini ziyaret edip yaşanan hak ihlallerini kamuoyuyla paylaşmasını istedi. (Elazığ/EVRENSEL)

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