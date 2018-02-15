Aram Yayınevi'ne polis baskını

Aram Yayınevi'nin Diyarbakır'da bulunan bürosuna polis baskın düzenledi, büronun kapılarını kırdı, bilgisayarlara ve kitaplara el koydu.

Aram Yayınevi’ne dün sabah polis baskını yapıldı.

Jinnews’te yer alan habere göre Diyarbakır’da Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kurdi-Der) binasında bulunan Aram Yayınevi bürosuna yapılan baskında, büronun kapalı olan tüm kapıları balyozla kırılırken bilgisayar ve bazı kitaplara el konuldu. Polisler baskının gerekçesini söylemeden binadan ayrıldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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