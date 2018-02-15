Emeklilikte yaşa takılma sorunu Meclis gündeminde

CHP'li Zülfikar İnönü Tümer, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunlarını Meclis'e taşıyarak '3 milyon kişi mağdur ediliyor' dedi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Meclis genel kurulunda gündem dışı söz alan Tümer, emeklilikte yaşa takılan 3 milyon kişinin mağdur edildiğini vurguladı. Yaşa takılan vatandaşların sigorta prim gün sayılarını tamamlamalarına rağmen emekli edilmemesinin ülkenin kanayan bir yarası haline geldiğini kaydeden Tümer, Türkiye genelinde 1999 yılından önce sigortalı olup emekli olabilmeleri için yaş sınırları uzatılan yaklaşık 3 milyon kişinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

“Emeklilik hakkı elde etmelerine rağmen yaşları bahane edilerek yıllarca bekletilen insanlarımızın büyük bir haksızlığa uğradığı açıktır” diyen Tümer, emekli olma hayaliyle yıllarca emek veren vatandaşların sorununun acilen hükümet gündeminde yer alması gerektiğini belirtti.

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE YOK

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer’in konuşmasına hükümet adına yanıt veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, geçmişte yapılan kanunların ve uygulamaların çok genç emekliler oluşturduğunu öne sürdü. Dünyada çalışanına kıyasla emekli sayısının Türkiye’deki kadar yüksek ülke olmadığını savunan Akdağ, prim gün sayısını doldurmalarına rağmen genç yaşta emekli olanların hak ettikleri maaşlarının çalışanların sırtından ödendiğini söyledi. Akdağ, “Dolayısıyla bugünkü kanunlar muvacehesinde bu 3 şartı sağlayan, yani yıl şartını, gün şartını ve yaş şartını sağlayan değerli vatandaşlarımız emekli olmaktadırlar ve bunun da ben doğru bir uygulama olduğu kanaatindeyim” dedi.(Adana/EVRENSEL)

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