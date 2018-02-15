Köln polisinden NAV-DEM’e eylem yasağı

Almanya’da Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi’ne (NAV-DEM) bundan sonra eylem izni verilmeyeceği açıklandı.

Almanya'da polisin, ülkenin en büyük göçmen derneklerinden biri olan Demokratik Kürt Toplum Merkezi NAV-DEM’in gösterilerine artık izin vermeyeceği bildirildi. Köln polisi “PKK bağlantısı” olduğu iddiasıyla NAV-DEM’in gösterilerini üst üste engelliyor.

Geçen Cumartesi yapmayı planladığı protesto gösterisine izin vermeyen Köln Emniyet Müdürlüğü, dün için planlanan iki gösteriyi de yasakladı.

Köln Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, yasağa gerekçe olarak, “Almanya’da terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK’ya bağlılığı simgeleyen yasaklı bayrak ve sembollerin kullanılması ve bu şekilde suç eylemleri ve ihlallerin gerçekleşmesi beklentisi” gösterildi.

NAV-DEM’den yapılan açıklamada ise Alman hükümeti “Erdoğan’a boyun eğmek” ve “ülkedeki ikinci büyük göçmen grubuna siyasi faaliyet yasağı getirmekle” suçlandı.

NAV-DEM Eş Başkanı Ayten Kaplan, yasağın Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın Almanya ziyareti öncesine denk gelmesinin tesadüf olmadığına dikkat çekti. Kaplan, “Bu demokratik olmayan yasak politikası karşısında boyun eğmeyeceğiz ve buna karşı hukuki girişimlerde bulunacağız” dedi. (DIŞ HABERLER)

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