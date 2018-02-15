'Suriye ordusu, İsrail uçaklarına müdahale etti'

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun ülkenin güneyindeki Suriye hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarına müdahale ettiğini duyurdu.

Suriye ordusu, ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesinde Suriye hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarına müdahale etti.

SANA’nın aktardığına göre, Suriye savaş uçakları Kuneytra bölgesinde hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarına müdahale etti ve uçakları hava sahasından çıkmaya zorladı.

İsrail, 10 Şubat’ta Golan Tepeleri’ne giren İran’a ait bir İHA’yı ve Suriye’deki İran hedeflerini vurmuştu.

Suriye ordusu da İsrail’e ait bir F-16 uçaksavar sistemlerle düşürülmüştü. (DIŞ HABERLER)

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 11:04

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