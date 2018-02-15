Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland Türkiye’ye geliyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland’ın bugün Türkiye’ye gelerek iki gün boyunca çeşitli görüşmelerde bulunacağı açıklandı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland’ın bugün Türkiye’ye geleceği açıklandı.

Avrupa Konseyi’nin sitesinde yayınlanan açıklamada, Jagland’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül, Avrupa Birliği Bakanı Çelik, Türkiye Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, TBMM Başkanı Kahraman, ayrıca muhalefet partileri ve kitle örgütü temsilcileriyle de toplantılar gerçekleştireceği belirtildi.

Jagland’ın yarın Anayasa Mahkemesi binasında Adalet Akademisi açılışında konuşma yapacağı da kaydedildi.

GÜNDEMİ OHAL VE İNSAN HAKLARI

Jagland’ın gündeminde ise insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü ve yargı alanındaki gelişmeler olduğu tahmin ediliyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’yi ziyaret eden ilk üst düzey Avrupa kurumu yöneticisi de olan Jagland’ın, özellikle Ankara temaslarında OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun yerinin öncelikli olacağı belirtiliyor.

Komisyon şu ana kadar 3 bin 110 başvuruyu değerlendirdi, 40 başvuruda “işe iade”, 880 başvuruda “ret” kararı verdi. Komisyona yapılan başvuru sayısı ise 104 bin 789. (Strazburg/EVRENSEL)

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