Saakaşvili: Mücadeleme Hollanda'da devam edeceğim

Ukrayna'dan sınır dışı edilen Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Hollanda'ya yerleşiyor.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna'dan sınır dışı edilmesinin ardından Hollanda'ya yerleşiyor. BBC Türkçe'den aktarılan haberde, Hollanda vatandaşı Sandra Roelofs'la evli olan Saakaşvili'ye, "aile birleşimi" kapsamında oturma izni verildiği belirtildi.

Çarşamba günü avukatıyla birlikte Hollanda'ya gelen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı, Ukrayna hükümetine karşı verdiği mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Yolsuzluklar konusunda Kiev yönetiminin çok az şey yaptığını savunan Saakaşvili, "Ben bu mücadelenin en önemli temsilcisiyim. Putin'in benim hakkımda yaptığı açıklamalara bakarsanız bunu görürsünüz" dedi. Kendisini "Oligarşiye karşı önemli bir savaşcı" olarak tanımlayan Gürcü lider, "Putin'in arka bahçesi" dediği Ukrayna'dan çıktığını ama mücadelesinin sürdüğünü söyledi.

Hollanda'da yaşamanın hayallerini süsleyen bir şey olmadığını söyleyen Saakaşvili, politik çalışmalarını bu ülkede sürdüreceğini dile getirdi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 10:35

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