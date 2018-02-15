Savaş isteyenler toplantıya barış isteyenler sokaklara

54. Münih Güvenlik Konferansı (SIKO), bu yıl 16-18 Şubat’ta toplanacak. Savaş ve silahlanma karşıtları ise barış için sokaklara çıkacak.

Aziz ASLAN

Münih

Her yıl Münih’te yapılan güvenlik konferansının bu yıl ana konusu Avrupa Birliği’nin dış ve askeri politikası. AB’nin geleceği, kabiliyet yeteneği üzerine. Rusya ile ABD ilişkileri ise asıl ağırlık konusu olacak. Politikacılar, generaller ve silah tekelleri, zirvede, dünyayı nasıl biçimlendirecekleri üzerine tartışırken savaş ve silahlanma karşıtları ise barış için sokaklara çıkacaklar.

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

54. Münih Güvenlik Konferansı (SIKO), bu yıl 16-18 Şubat’ta lüks otel Bayrischer Hof’ta yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın belli başlı dış ve güvenlik politikasının sözcüleri, savaş, silahlanma ve militarizm uzmanları bir araya gelecekler. Bu yılki konferansın ana konusu Avrupa Birliği’nin Rusya ve ABD gibi süper güçler yanında dış ve militarist politika açısından dünyadaki rolü. Yine Ortadoğu ve Kuzey Kore ile ABD arasındaki çatışma da konferansta ele alınacak.

Almanya Hükümeti, Alman Ordusu ve birçok Alman tekeli tarafından desteklenen konferans, bu yıl da Dışişleri Bakanlığı eski diplomatlarından Wolfgang Ischinger’in davetiyle yapılıyor. Konferansın “güvenlik içinde” yapılabilmesi için otel çevresinde yollar kapatılacak, ayrıca 4 bin polis görevlendirilecek.

SİLAHLANMA PROPAGANDASI

Münih Konferansı, savaşı bizzat sürdüren NATO üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından askeri saldırıların meşru olduğunu kabul ettirmek, kısa ve uzun vadeli saldırılar planlamak ve silahlanmanın zorunlu olduğunun propagandasını yapmak için kullanılıyor.

Alman hükümeti temsilcilerinin Alman Ordusunun donanımı için yapılan harcamanın 60 milyar avroya çıkarılması gerekliliğinden söz ederken, Almanya, halihazırda en fazla silah satan ülkeler arasında beşinci sırada bulunuyor. En çok silah ise Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya satılıyor. Yemen’i kan gölüne çeviren Suudi Arabistan ve Katar’a, Afrin’e askeri operasyon düzenleyen Türkiye’ye silah satışı da devam ediyor.

BARIŞ İSTEYENLER PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan bu yıl da siyasi parti, dernek, kuruluş ve sendikalar Münih güvenlik konferansını protesto edecekler. Silah satışının durdurulması için, Almanya ve Fransa önderliğinde AB’nin militaristleştirilmesine karşı çok sayıda eylem ve etkinlik düzenleniyor. 17 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te ise Münih Karlsplatz Stachus’da merkezi bir yürüyüş ve miting yapılması planlanıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 05:07

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