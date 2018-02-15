Uzundere’deki ruhsatsız şantiye yıkılmıyor

Karabağlar Uzundere’de zeytinliklerin ortasındaki Barankaya İnşaat tarafından kullanılan ruhsatsız şantiye, yıkım kararına rağmen kullanılıyor.

Metehan UD

İzmir

Karabağlar Uzundere’de zeytinliklerin ortasında bulunan ve Barankaya İnşaat tarafından kullanılan ruhsatsız şantiye, belediyenin yıkım kararının üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmesine rağmen hâlâ aktif olarak kullanılıyor. Alanın kullanılması ile ilgili henüz ne şirket ne de belediye yetkilileri hakkında hukuki bir yaptırım uygulanmış.

Belediye sitesinde yer alan bilgilere göre, o dönem Ginal İnşaat Harfiyat Şirketine ait alan için Karabağlar Belediyesi Encümeni, 27.10.2016 tarihinde mühürlenmesi yönünde karar verdi.

Kararın üzerinden geçen sürede alan, bir çok kez mühürlense de mühür her defasında kırılarak şantiye kullanılmaya devam edildi. Belediyenin yapı kontrol müdürlüğü 4. kez mühür sökme işlemi üzerine yaptığı inceleme sonucunda 11.08.2017 tarihinde yasal işlemleri başlattığını, para cezası kesilerek, yıkım programına alındığını duyurdu. Belediye alanla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu ancak savcılık mührün kırılarak alanın kullanılması ile suç unsuruna rastlamadı.

Şirket, bir kısmını yıktığı yönünde belediyeye bildirim vermiş olsa da alanın kullanılması devam ediyor. Hem yürürlükte imar planlarına göre hem de Zeytin Kanunu’na göre ruhsat alınması da mümkün değil.

BELEDİYE YETKİLİLERİ YARGILANABİLECEK

Hala faaliyette bulunan şantiye alanının yıkılmaması ile ilgili Karabağlar Belediyesi görevlileri hakkında yapılan suç duyurusu ise Karabağlar Kaymakamlığına takıldı. Suç duyurusunu inceleyen Karabağlar Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliği, soruşturma izni vermedi. Kaymakamlığın kararına karşı mahkemeye yapılan itirazda kaymakamlığın kararı bozuldu. Kararda dosyanın tekrardan değerlendirilmesi istendi. Kaymakamlığın yeniden vereceği karar bekleniyor.

GİNAL, BARANKAYA’NIN YAN KURULUŞU MU?

Belediyenin ilgili encümen kararında şantiye Ginal adlı şirkete ait olarak gözükse de alanda Barankaya İnşaata ait araçlar duruyor. Sahaya doğru giderken Barankaya’nın tabelaları da bulunuyor. Ginal İnşaatın tanıtım sitelerinde yer alan sabit numara ile adres, Barankaya İnşaatın sitesindeki bilgilerle aynı. Hem Barankaya hem de Ginal isimli şirket sorularımızı cevaplamaktan kaçındı.

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