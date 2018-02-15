İzmir Öykü Günleri yarın başlıyor

İzmir Öykü Günleri’nin bu yılki onur konuğu Cemil Kavukçu, teması ise “Edebiyatta Yersizlik, Yurtsuzluk”...

İzmir’de Konak Belediyesinin 16-17 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği İzmir Öykü Günlerinde Türk Edebiyatı’nın önemli kalemleri bir araya gelecek. Bu yıl ki teması “Edebiyatta Yersizlik, Yurtsuzluk” olarak belirlenen etkinliğin onur konuğu ise Usta Edebiyatçı ve yılların Öykü Emekçisi Cemil Kavukçu olacak. İzmir’den ve İzmir dışından 30 konuğun yer alacağı öykü günleri Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesinde gerçekleştirilecek.

İLK GÜN

Yarın Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde saat 13.00’te başlayacak İzmir Öykü Günleri’nin açılış töreninde Feyza Hepçilingirler’in kaleme aldığı 2018 Dünya Öykü Günü Bildirisi okunacak. İlk gün, “Öyle Bir Geçer Zaman ki: Dünden Bugüne Öykü Günleri” ve “Sesiyle Sözüyle Cemil Kavukçu” gösterimleri, “Ölümünün 40. Yılında Oğuz Atay’ın Issızlığı” ve “Öykünün Anayurdunda ‘Düşkaçıran’ Bir Yazar: Cemil Kavukçu” söyleşileri yapılacak. Ayrıca “Bir Cemil Kavukçu Öyküsü” isimli tiyatro oyunu da sahnelenecek.

İKİNCİ GÜN

Öykü günlerinin ikinci günündeki “Yersiz Yurtsuzluğa Düşünsel Bakış” söyleşisinde “Romanın Yersiz Yurtsuzluğu” ve “Şiirin Yersiz Yurtsuzluğu” konuşulacak. “Dilini Yurt Yapanlar” etkinliğinde ise “Andrey Platonov”, “Üçüncü Vatan Olarak Edebiyat” ve “Vladimir Nabokov” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek. Ayrıca “Göç ve Sürgün Edebiyatı” ile “Öykünün Yurduna Yolculuk” başlıklı söyleşiler düzenlenecek. Öykü günlerinin ikinci gününde “Bir Samim Kocagöz Öyküsü” isimli tiyatro oyunu da sahnelenecek. Etkinlikler ise saat 12’de başlayacak.

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ÖYKÜNÜN ÇIKTIĞI YERDE İNSAN VARDIR

Bu yılki Dünya Öykü Günü bildirisini İzmir Öykü Günleri için Usta Öykücü Feyza Hepçilingirler kaleme aldı. Öykü günlerinin açılışında Hepçilingirler’in okuyacağı bildirinin son bölümünde şu ifadeler yer alıyor: “Öykünün çıktığı yerde de insan vardır; ulaştığı yerde de. Herkeste ayrı ayrı yaşayan hep aynı insandır belki de. Yalnızca kendisini anlattığını sanan yazarın, aslında bütün insanları anlatması gibi, daima başkalarını anlattığını sanan yazarın anlattığının hep kendisi olması bundandır. Çünkü insan bütün halleriyle öyküdür; öykü bütün halleriyle insan. Nice öykü günlerine... Öykülerle... Öykülerden yansıyacak duygularla...” (KÜLTÜR SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 06:27

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