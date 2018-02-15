9 Arkeolojik Aşk Hikayesi

Arkeofili internet sitesinden Ayşe Bursalı tarih boyunca yer almış romantizm dolu arkeolojik ve paleontolojik buluşları derledi.

Eski dönemlerde biraz romantizm arayanlar için, tarih boyunca (hatta insansız zamanlarda bile) yer almış romantizm dolu arkeolojik ve paleontolojik buluşları Arkeofili’den Ayşe Bursalı derledi:

1- TARİHİN İLK ÖPÜCÜĞÜ

FİLİSTİN’de Beytüllahim’de bir mağarada bulunan heykelcik, MÖ 10.000’de tarımın başlangıcında yapıldı. Heykelcik, cinsel aşkın bilinen en eski betimi. Resmedilen çiftin yüzleri gözükmese ve cinsiyetleri belli olmasa da, öpüştükleri belli oluyor. Tek bir taştan yapılan aşıklar, sonsuzluğa kadar birbirine bağlanmış gibi. Ain Sakhri aşıklar heykelciği Beytüllahim yakınlarındaki Ain Sakhri mağaralarında bulundu. Heykel 1958 yılında British Museum tarafından bir açık artırmada satın alındı.

2- BİRLİKTE GÖMÜLEN ROMALI AŞIKLAR

Modena, İtalya’da bir sarayın yenileme çalışmaları sırasında bulunan çift, en az 1500 yıllık. Sağda görülen kadın, yüzü erkeğe bakan bir şekilde gömülmüş. Çiftin soylu olduğu düşünülüyor.

3- 18. YÜZYILDA KALPLİ TABUT

12. yüzyıldan beri var olan Fransa’nın Flers kentinin kilise mezarlığında yapılan çalışmalarda, diğer tabutlardan farklı iki tabut bulundu. Mezarlıkta bulunan diğer bütün tabutlar tahtadan yapılmışken, iki tabut kurşundan yapılmıştı. 18. yüzyıla tarihlenen bu tabutlardan birinin üstünde bir kalp vardı.

4- VALDARO AŞIKLARI 6000 YILDIR SARILIYOR

İtalya, Valdaro’da bir Neolitik mezarlıkta keşfedilen iskeletler, birbirine sarılmış şekilde gömülen iki aşığa ait. Aşıklar yüzyüze, ve kolları ile bacakları birbirine dolaşmış şekilde gömülmüş. Bu çok romantik gömü, 6000 yılda öncesine tarihleniyor. İskeletler 18 ila 20 yaşları arasında bir erkek ve bir kadına ait. Nasıl öldükleri konusunda bir çok tez üretildi, fakat iskeletlerinde hiçbir şiddet izi bulunmadı. Neolitik çift oldukça ünlü oldu, ve İtalya’da turistlerin büyük ilgisine maruz kalıyor.

5- ANTİK MISIR’DA MEZARA KAZINAN AŞK HİKAYESİ

RAHİBE Meretites ve saray şarkıcısı Kahai’nin mezarlarında görülen bu kucaklaşma resmi Antik Mısır’da çok ender görülen bir sevgi gösterisni temsil ediyor. Çocuklarının ve torunlarının da gömülü olduğu mezarın duvarındaki betimleme orijinal renkleriyle korunmuş. Çift birbirinin gözlerinin içine bakıyor ve Meretites elini Kahai’nin omzuna koymuş. 4,400 yıl önce yaşayan çift, piramitlerin inşa edildiği zamanlarda hayattaydı. Bu zamanda yapılan duvar resimlerindebir sevgi göstergesinin betimlenmesi, olağanüstü bir olay olarak görülüyor.

6- TARİH ÖNCESİ BALIKLAR İLK OMURGALI ÇİFTLEŞMESİNİ YAPMIŞ

385 milyon önce İrlanda yakınlarında yaşamış bir balık türü olan Microbrachius türünün, şu ana kadar bilinen ilk omurgalı hayvan çiftleşmesini gerçekleştirdiği düşünülüyor. Balıkların erkek ve dişisinin kuyruk bölümünde farklı organlar vardı, ve uzun süre araştırmacılar dişideki çıkıntıların ne işe yaradığını anlayamamıştı. Artık bunların çiftleşme sırasında erkeği tutmak için olduğu biliniyor. Microbrachiuslar çiftleşmeyi kol kola girerek gerçekleştirmiş görünüyor. Günümüzde yaşayan balık türleri, Microbrachius gibi iç döllenmeyle değil, dişiler tarafından dışarıya konulan yumurtaların, erkekler tarafından dış döllenmesiyle ürüyor.

7- NEOLİTİK MEZARDA KUCAKLAŞAN AŞIKLAR

YUNANİSTAN’ın Diros Mağarası’nda yürütülen kazıda arkeologlar, birbirini sıkıca kucaklayan iki iskelet buldu. Nadiren bulunan bozulmamış mezarda, biri erkek biri kadın, iki gencin sarılarak gömüldüğü görüldü. Radyokarbon analizlerine göre Diros Mağarası’ndaki bu gömüt milattan önce 3800 yılına tarihleniyor. Bu haberle ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

8- İSRAİL’DE AŞIKLARIN PİPOSU BULUNDU

KUDÜS’te yüzlerce yıllık kilden bir piponun üstünde “Aşk, aşıkların dilidir” yazısı keşfedildi. Piponun aşıklardan birinin diğerine verdiği bir hediye olabileceği düşünülüyor. Yazı kelime kelime çevrilise “Kalp, aşıkların dilidir” anlamına geliyor. Bu tür pipolar 16. ve 19. yüzyıllar arasına denk gelen Osmanlı döneminde çok yaygındı, ve tütün ve haşhaş içmek için kullanılıyordu. Pipolar hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılıyordu.

9- DİNOZORLARIN DUYDUĞU AŞK ŞARKISI

JURASİK zamanda yaşamış ve nesli tükenmiş bir çeşit çekirgenin (katydid) aşk şarkısı bulundu ve bilinen en eski müzik oldu. Müzik, Çin’de bulunan bir fosil kanadın üstündeki mikroskopik özelliklerden yola çıkılarak bulundu. Çıkarılan sesler 165 milyon önce dinazorlar ve diğer Jurasik sakinler tarafından duyuluş olmalı. Çekirgeler, çiftleşme çağrılarını bir kanatlarındaki çıkıntıları diğer kanatlarına sürterek çıkarıyorlar. Çiftleşme çağrısının tek bir tondan oluştuğu, 6.4 kHz frekansında ortalama 16 milisaniye sürdüğü düşünülüyor.





Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 04:29

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