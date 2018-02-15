Facebook artık resmen ‘yaşlılar platformu’ 

Bir pazar araştırması Facebook’un genç kullanıcılarını kaybederken, daha yaşlı kişiler tarafından tercih edildiğini ortaya koydu.

Bir pazar araştırması Facebook’un genç kullanıcılarını kaybederken, daha yaşlı kişiler tarafından tercih edildiğini ortaya koydu.

Yeni bir araştırmaya göre yaklaşık son 10 yılda ilk kez Şubat 2018'de, ABD'deki gençlerin yalnızca yarısından daha azı Facebook'u ziyaret etti.

Sosyal medya ağının dünya genelinde 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, daha fazla insanın sitede vakit geçirmesi çabalarına son yıllarda ağırlık vermiş durumda.

Newsweek'te yer alan habere göre bu girişimler çok sayıda yaşlı insanın Facebook'a katılmasını sağlarken bu yükseliş gençlerin ise platformdan ayrılmasına neden oldu.

GENÇ KULLANICI EROZYONU DEVAM EDECEK

eMarketer tarafından yapılan bir araştırmaya göre sosyal medya ağı genç kullanıcılarının önemli bir bölümünü kaybediyor. Facebook hala yeni kullanıcılar kazansa da bunun önemli bir bölümünü orta ve üstü yaş gruplarındaki kişiler oluşturuyor.

Araştırma sonuçlarında "2018 yılında ABD'de 11 yaş ve altındaki kullanıcıların sayısı yüzde 9.3 oranında düşecek, Buna ek olarak 12-17 arası yaş grubunun 5.6; 18-24 yaş arası kullanıcılar ise 5.8 oranında azalacak" tahminlerine de yer verildi.

SNAPCHAT'İ KOPYALAMAKLA SUÇLANIYOR

Facebook son yıllarda uyguladığı, "kopyala ve ez" olarak tanımlanan stratejisi nedeniyle sıklıkla eleştiriliyor. Şirket son olarak, bünyesinde barındırdığı Facebook Messenger, Instagram ve WhatsApp ‘ta, gençler arasında oldukça popüler Snapchat uygulamasını kopyalamakla suçlanıyor.

Facebook'un Snapchat'in genç kullanıcılarını çekmeye çalışırken Snapchat ise kullanıcı dostu yeni tasarımı aracılığıyla daha yüksek yaş grubundan kullanıcıları hedeflemeye başladı.

eMarketer analistlerine göre, bu taktik ‘yaşlı kullanıcı istilasından' uzak durmak isteyen gençlerin Snapchat'ten diğer platformlara göç etmesine yol açabilir. Analist Debra Aho Williamson "Asıl soru anne babası, dedesi Snapchat'te olan gençlerin uygulamayı çekici bulmaya devam edip etmeyecekleri. Facebook'un karşı karşıya kaldığı ikilemlerden birisi bu" dedi. (DIŞ HABERLER)



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