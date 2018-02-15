Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarında Real Madrid, Paris Saint Germain’i 3-1 yenerken Liverpool Porto’yu deplasmanda 5-0 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid kendi evinde Paris Saint Germain’i 3-1 mağlup ederken Liverpool Porto’yu deplasmanda 5-0 yendi

Real Madrid ile Paris Saint Germain Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Real Madrid, geriye düşmesine rağman Paris Saint Germain'i mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan ve 83. dakikada Cristiano Ronaldo, 86. dakikada Marcelo kaydetti.

Paris Saint Germain'in deplasmandaki tek golünü ise 33. dakikada Adrien Rabiot attı.

Paris Saint Germain ile Real Madrid 6 Mart tarihinde rövanşta karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL PORTO'YU DEPLASMANDA FARKLI YENDİ

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Porto'yu 5-0 mağlup etti.

Porto kendi evinde, Liverpool ile karşı karşıta geldi. Liverpool, deplasmanda Porto'yu 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Liverpool'a Porto karşısında galibiyeti getiren golleri 25. dakikada, 53. dakikada ve 85. dakikada Sadio Mane, 29. dakikada Mohamed Salah, 69. dakikada Roberto Firmino kaydetti.

Liverpool, bu galibiyetle rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Liverpool ile Porto 6 Mart tarihinde Anfield Road'da rövanş için karşılaşacak. (SPOR SERVİSİ)



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