Kadınlardan 14 Şubat protestosu: Olmaz olsun eşitsiz aşk

Beşiktaş’ta buluşan kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü protesto ederek, 'Olmaz olsun eşitsiz aşk, biz hayatı istiyoruz' dedi.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'nun çağrısıyla Beşiktaş'ta bir araya gelen kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü protesto ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne çağrı yaptı. Çok sayıda kadının katıldığı eylemde, “Olmaz olsun eşitsiz aşk, biz hayatı istiyoruz” yazılı pankart açan kadınlar, “Tek taşa karşı kaldırım taşı”, “Tecavüzün bahanesi olmaz”, “Hediye değil eşitlik, tek taş değil özgürlük” dövizleri taşıyarak Beşiktaş Heykeline doğru yürüdü. Eylemde 21 gündür ölüm orucu eylemini sürdüren trans kadın tutuklu Diren Coşkun'a destek sloganları da atıldı.

‘SATIN ALINAN BİR AŞKIN GÜNÜ’

Kadınlar arasında ortak okunan basın açıklamasında, 14 Şubat’ın kapitalizm tarafından yüceltildiğini belirtti. Televizyon ve billboardlarda sevginin süslü kutular içinde satıldığına vurgu yapan kadınlar, “Satın alınanla değerlenen, ambalajı ve reklamı olan aşk ve sevgi, sevenin ve sevilenin değil, satış yapanın, piyasanın kazancıdır” dedi.

‘KISITLAYAN SEVGİYE KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ’

Türkiye’de ortalama her gün bir kadının öldürüldüğünü hatırlatan kadınlar, “Öldürenler hep onları sevenlerdi. Seven, sevdiği için de kızan, kısıtlayan, kıskanan erkeklerdi. İşte bu yüzden biz bugün kadın dayanışmasıyla, birlikteliğimizin gücüyle sokakta ve imkan bulduğumuz her yerde, her şekilde sesimizi yükseltiyoruz” dedi.

‘BİZ HAYATI İSTİYORUZ’

14 Şubat’ta sevginin pazarlandığını belirten kadınlar, “Aşkın kadınsan eğer birilerinin ne giyeceğine, hangi saatte nerede kiminle olabileceğini belirleyebilmesi anlamına geldiği topraklarda, dünya da yaşıyoruz. Aşkın, eşitsizliğin üzerimizdeki erkek egemenliğinin öbür adı haline getirildiği bu düzene isyanımızla hep birlikte olmaz olsun eşitsiz aşk, biz hayatı istiyoruz diyoruz” ifadelerini kullandılar.

Kadınlar son olarak, özgür, güvenli, eşit bir yaşam istediklerini vurgulayarak, “Dinin kadınları erkeklere itaatkar kılmanın yolu, kimsenin zoraki birlikteliğinin veya ayrılığının da sebebi olmayacağı bir yaşam istiyoruz” dedi.

Basın açıklaması kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çağrısı ve sloganlarla son buldu. (İstanbul/MA)

Mutlu aşk mümkündür

www.evrensel.net