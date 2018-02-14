Valinin adı geçen kadına şiddet soruşturmasında 1 tutuklama

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin bir kadını kaçırıp darbettiği iddiasıyla açılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin Meltem Özkalfa’yı kaçırıp, darp ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin 9 ay önce Bursa’nın Mudanya ilçesinde kaymakamlık yaparken yanında bulunan kişilerle birlikte Meltem Özkalfa’yı kaçırdığı öne sürüldü. Özkalfa, “Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darbetti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum” dedi.

Olayla ilgili soruşturmada aranan Erdal Avcil, gözaltına alındı. Bugün, Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Avcil, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Bursa/DHA)

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