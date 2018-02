Ziraat Bankası 1.5 milyar lirayı betona gömdü

Aykut Erdoğdu, hakkında iflas kararı çıkan Ora AVM'ye Ziraat Bankasının 285 milyon avro kredi verdiğini belirterek '1.5 milyarı betona gömdü' dedi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, açıldıktan bir yıl sonra mali sıkıntıya giren Bayrampaşa’daki Ora AVM için iflas kararı çıktığını belirterek “Şirketin en büyük alacaklısı Ziraat Bankası. Banka buraya 285 milyon avro kredi vermişti. Yani, çiftçiyi desteklemekle görevli Ziraat Bankası, yaklaşık 1.5 milyar lirayı burada betona gömerek batırdı” dedi.

Erdoğdu, Ora İstanbul Alışveriş Merkezine önce Garanti Bankasının 160 milyon avro kredi verdiğini, sonra bu borcun Ziraat Bankasına transfer edildiğini kaydederek şöyle devam etti: Batacağı belli olan bu kredinin Ziraat Bankasının sırtına yüklendiği yetmemiş gibi bir de bu krediyi 285 milyon avroya çıkardılar. Krediyi vermeden önce ‘Projenin uygun olmadığı’ yolunda istihbarat raporu hazırlanmış. Ama devreye ecinniler girmiş ve bu rapordan 4 ay sonra hazırlanan ikinci raporda varsayımlar değiştirilerek, ‘Proje uygulanabilir’ denilmiş. Biz o dönem bu konuyu hem TBMM hem de kamuoyunda gündeme getirdik. Ama bizim uyarılarımızı, ‘CHP her şeye karşı’ diye dinlemediler ve üstünü örttüler. Şimdi geldiğimiz nokta, bankanın 285 milyon avroluk, yani yaklaşık 1.5 milyar liralık kredisi batmış durumda. Her konuda olduğu gibi burada yaptığımız uyarılarımızda da ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı.

TARIMI DESTEKLEMEKLE GÖREVLİ

Bunun cumhuriyet tarihinin en yüksek batık kredisi olduğunu ifade eden Erdoğdu, Ziraat Bankasının asli görevinin inşaat sektörünü değil, çiftçiyi ve tarımı desteklemek olduğunu vurgulayarak şu görüşleri dile getirdi: Tarımsal destek alan yaklaşık 2 milyon 300 bin aile var. Banka yaklaşık 1.5 milyar TL tutan bu krediyi çiftçilere dağıtsaydı, her bir çiftçiye 650 TL destekleme primi ödeyebilir ya da 7 bin 500 çiftçi ailesinin her birine tanesi 650 TL’den 300’er koyun dağıtabilir, hem çiftçilere yeni bir geçim kapısı açar hem de ülkenin et sorununa önemli bir çözüm getirebilirdi. Ama bunu yapmak yerine birkaç müteahhidi zengin edelim derken bir devlet bankasının daha doğrusu halkın parasını betona gömdüler.

Erdoğdu, Ziraat Bankasının bu kadar büyük oranlı batık kredilerine rağmen kâr ettiğine işaret ederek “Banka hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleme primlerinden komisyon alıyor hem de çiftçilere olması gerektiğinden daha yüksek faizle kredi veriyor. Yani banka bu batıkları çiftçimizin sırtına yükleyerek, kâr ediyor” diye konuştu. Bankanın elektrik borcu olan çiftçilerin borçlarını da bu desteklerden mahsup ettikten sonra çiftçiye ödeme yaptığını bildiren Erdoğdu, “Banka, yandaşlara dağıtılan elektrik şirketlerinin de tahsilatçılığını yapıyor. Bankanın buna hakkı yok” dedi.

Erdoğdu, iflas kararı alınan Ora AVM’nin en büyük alacaklısının Ziraat Bankası olduğunu kaydederek bankanın alacağının tahsil edilip edilmeyeceğini yakından takip edeceklerini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 21:05

