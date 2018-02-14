Baskın Oran'dan Erdoğan'a dava ve suç duyurusu

Baskın Oran, Afrin operasyonuna son verilmesi çağrısında bulunan aydınlar hakkındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açtı.

Prof. Dr. Baskın Oran, Afrin operasyonuna son verilmesi çağrısında bulunan 170 aydın hakkındaki sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan 1 liralık manevi tazminat davası açtı. Oran ayrıca Erdoğan hakkında suç duyurusunda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin operasyonuna son verilmesi ve sorunların diyalogla çözülmesi talebini dile getiren 170 imzalı "Yurttaş Girişimi" bildirisiyle ilgili olarak sarf ettiği sözlerinin nefret söylemi içerdiğini ve hakaret suçu barındırdığını belirten Prof. Dr. Basın Oran, Erdoğan’ın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. ve 216. maddelerine göre suç işlediğini söyledi.

Baskın Oran’ın avukatı Oya Aydın, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 170 aydın için kullandığı “hain”, “ahlaksız”, “adi”, “sözde sanatçı”, “riyakarlık”, “sahtekarlık”, “fikir soytarılığı”, “teröristlere canlı kalkan”, “bölücü terör örgütüne yardakçılık”, “teröristlere ülkemiz içinden kol-kanat germek, destek vermek”, “İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan; kendini gazeteci, yazar, sanatçı, siyasetçi diye adlandıran”, “Profesör olsan ne yazar, doçent olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar?” gibi ifadelerini hatırlattı. (HABER MERKEZİ)

170’i aşkın aydından Afrin mektubu

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