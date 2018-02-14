DİSK’ten hükümlü ve emekli işçiler için bakanlığa mektup

DİSK, 696 sayılı KHK'deki 'Emekli ve hükümlü işçilerin görevlerine son verilmesi' hükmünün değiştirilmesi talebi ile ÇSGB'ye mektup yazdı.

Çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kamu şirketlerinde taşeron olarak çalışan emekli ve hükümlü işçilerin görevlerine son verilecek. Düzenlemenin ciddi sorunlar doğuracağını açıklayan DİSK, bakanlığa mektup yazarak topluma kazandırılan insanların sokağa itilmemesini istedi.

KHK’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte İzmir’in Çeşme ilçesinde belediyede çalışan 13 emekli personelin görevine son verildi. Belediyede, nisan ayına kadar 25 işçinin daha çıkışı verilecek. Bayraklı Belediyesinde 1300 işçinin dosyası emniyete gönderildi. 900 işçinin dosyasında sorun olduğu öğrenildi. Belediyelerde işten çıkışlar sürerken işçilerin örgütlü bulunduğu DİSK, iktidara mektupla bir çağrı yaptı. Mektupta, 696 sayılı KHK ile belirtilen geçiş hükümlerinin uygulanması halinde, bu işçilerin önemli bir kısmının kapsam dışında kalacağına dair endişeler paylaşıldı.

Mektupta, bu uygulamanın eski hükümlü işçilerin yeniden sokağa itilmesine neden olacağı ifadelerine yer verilirken merkezi idare taşeron şirket işçilerinde de benzer durumların söz konusu olacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için kaleme alınan mektupta konfederasyonun çözüm önerileri de sıralandı. DİSK, hükümlü olan işçilerin kadroya geçişlerinde, terör suçları ile cinsel saldırı suçlarının geçişe engel suçlar olarak belirlenmesini talep etti. Türk Ceza Yasası’nın öngördüğü uzlaştırma yoluna başvurma şartlarını taşıyan işçiler ile Türk Ceza Yasası’nın yasaklanmış hakların geri verilmesi şartlarını taşıyan işçilerin ise geçişinin mümkün kılınması istendi. Mektubun son satırlarında ise şu ifadeler yer aldı: Bu durumda hem kamunun personel yapısı belirgin olarak etkilenmeyecek hem de halen topluma kazandırılmış insanlar yeniden sokağa itilmemiş olacaktır. (İzmir/DHA)

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