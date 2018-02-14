'Kadroya alınmayan taşeron işçinin günahı ne?'

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kadroya alınmayan taşeron işçilerin durumunu ve mevcut haksızlığı Meclis gündemine taşıdı.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kadroya alınmayan taşeron işçilerin sorununu Meclis gündemine taşıdı. Hürriyet, Mecliste yaptığı konuşmasında, “Kadroya alınmayan taşeron işçinin günahı nedir? Bu eşitsizlik ve haksızlık niye?” diye sordu.

Hürriyet, “Buradan sizlere taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesinin evrimini anlatmak istiyorum. Taşeron işçiler her seçim dönemi oy için bir güzel sömürülür. Taşeron işçileri artık daha fazla sömüremeyeceğini anlayan hükümetin bakanı çıkar ve taşeron işçilerin kadroya alınacağını açıklar. Bakan tekrar çıkar televizyonlara ve ‘Taşeron işçilerimiz kadroya geçerken şart aranmayacak’ der. Şart aranmayacağı için bir anlık mutluluk yaşayan taşeron işçileri güvenlik soruşturması ve sınavdan geçirileceğini öğrenince ne olduğunu anlayamaz, kafası karışır” diye konuştu.

'KADROYA ALMAMAK İÇİN HEP BİR BAHANE'

Çıkan KHK sonucunda aynı işyerinde çalışan 12 personelden 6’sı kadroya alınırken diğer 6’sının personel gideri yüzde 70’in altında olduğu için kadroya alınmadığını söyleyen Hürriyet, konuşmasını şöyle sürdürdü: Aynı işyerinde çalışan arkadaşı kadroya alınan taşeron işçisi düşünmeye başlar ‘Benim günahım ne?’ diye. Biz de o işçi kardeşimizin aklındakileri buradan soruyoruz. Kadroya alınmayan taşeron işçinin günahı nedir? Bu eşitsizlik ve haksızlık niyedir? Taşeron işçilerin sömürülmesine tam anlamıyla ne zaman son verilecektir? (HABER MERKEZİ)

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