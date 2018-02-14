TRT eski spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti

Geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan TRT eski spikeri Tuna Huş, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş 76 yaşında hayatını kaybetti. Tuna Huş'un eşi Berrin Huş "Bu sabah kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

Usta spikerin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Üsküdar’da bulunan Kuruçeşme Selamiali Camisinden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

TUNA HUŞ KİMDİR?

1942 yılında Adana‘da doğan Tuna Huş, TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti. Senelerce TRT'de çalışan Huş, Kuş Dili Eğitim Merkezi'inde de eğitmen olarak görev yaptı.

Tuna Huş, 1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti. (MEDYA SERVİSİ)

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