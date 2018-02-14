Diyarbakır Dicle Dêran köyünde sudan hasta olma iddiası

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Dêran köyü halkı, şebeke suyunun hastalık saçtığını söyledi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Dêran köyü halkı, klorlanmayan su deposu nedeniyle hasta düştüklerini ileri sürdü. Bir yılda 69 köylü benzer şikayetlerle hastaneye yatırılırken DİSKİ’nin başvurulara kayıtsız kaldığı iddia edildi.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Kocaalan (Dêran) köyünde şebeke suyunun hastalık saçtığı iddia edildi. Şebeke suyunu tüketen köylüler mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. İçme suyunun kirlendiğini belirten köylüler, durumu Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğüne bildirdiklerini ancak DİSKİ’nin hiçbir girişimde bulunmadığını söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyım atanmadan önce köydeki su deposunun düzenli olarak temizlendiğini ifade eden köylüler, defalarca DİSKİ yetkilileriyle görüşme yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını kaydetti. Halk Sağlığı Müdürlüğüne haber vermesi için köy muhtarına da baskı yaptıklarını belirten köy halkı, muhtarın girişimlerde bulunmamasından yakındı.

SON 1 YILDA 69 KİŞİ TEDAVİ GÖRDÜ

Olayla ilgili ulaştığımız Dicle Devlet Hastanesi yetkilileri, şikayetleri doğrulayacak bilgiler verdi. Hastane yönetiminin verdiği bilgilere göre, son 1 yıl içerisinde Kocaalan (Dêran) köyünden 69 kişi benzer şikâyetlerle hastaneye başvurdu. 69 kişiye benzer tedavi uygulandığını belirten hastane yetkilisi, şikâyetlerin sebebinin şebeke suyu olup olmadığını tespit edemediklerini de kaydetti.

İddialara ilişkin telefonla aradığımız DİSKİ yetkilileri, köyde otomatik klorlama sistemi olduğunu ileri sürdü. Görevliler, bunun dışında herhangi bir bilgi veremeyeceklerini, bu konuda kayyımın kesin talimatı olduğunu belirtti. Yetkililer detaylı bilgi için Halkla İlişkiler Departmanı ile görüşülmesi gerektiğini ifade etse de ısrarla aramamıza rağmen Halkla İlişkiler Departmanına ulaşılamadı. (Diyarbakır/MA)

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