TEKSİF'ten Alman Başkonsolosluğu'na sendikal baskı uyarısı

ESBAŞ'taki Alman fabrikalarında yaşanan işten çıkarmalara tepki gösteren TEKSİF, Almanya Başkonsolosluğu yöneticilerini müdahaleye çağırdı.

ESBAŞ'taki Alman fabrikalarında yaşanan işten çıkarmalarla ilgili açıklama yapan TEKSİF Almanya Başkonsolosluğu yöneticilerini müdahale etme çağrısında bulundu.

İzmir Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de (ESBAŞ) kurulu bulunan Almanya firmaları Hugo Boss, Digel ve Roy Robson fabrikalarında örgütlenme çalışması yürüten TEKSİF yaşanan sendikal hak ihlallerine dikkat çekmek için Almanya Başkonsolosluğu önünde açıklama yaptı.

Türk İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ve Türk İş'e bağlı sendikaların şube yöneticilerinin de katıldığı açıklamada Almanya Konsolosluğu yöneticilerine atılan işçilerin işe geri alınması ve sendikal baskıların son bulması için müdahale etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada 'Susma haykır sendika haktır', 'İş ekmek yoksa barış da yok' ve 'Gün gelecek devran dönecek, işverenler işçiye hesap verecek' sloganları atılırken 'Anayasal hakkımızı kulllandık işten atıldık' ve sendikal örgütlenme hakkına saygı duyma çağrısı yapan pankart ve dövizler de taşındı.

Basın açıklamasını okuyan TEKSİF Yöneticisi Recep Oktay, uzun yıllardır çalışan işçilerin performans düşüklüğü, uzun süre tuvallette kalma ve işyerinin huzurunu bozma gibi sudan bahanelerle işten çıkarıldığını belirtti. Alman Konsolosluğu yöneticileri iki ay önce bu konuda görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarının da bilgisini veren Oktay, konsolosluk yöneticilerine sendikal hak ihlallerine karşı müdahil olma çağrısında bulundu.

MAĞAZALARIN İÇİNDE EYLEM YAPMA UYARISI

Alman işverenlerine çağrıda bulunan Oktay "Bu fabrikalarda iş barışının sağlanması için işvenlerin işçilere saygı göstermesi gerekiyor. Sendikal örgütlenme hakkımızı kısıtlamaya devam ederseniz mağazalarınızın önünde ve içerisinde eylemlerimize devam edeceğimizi bildiririz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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