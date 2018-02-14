Kardak krizinde mutabakat sinyali

Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesi yaptığını ve Kardak geriliminin çözülmesi yönünde mutabakata varıldığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan ile tırmanan Kardak krizi ile ilgili Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesi yaptığını ve bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata varıldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım Belarus ziyareti öncesinde Ankara’da açıklama yaptı.

Belarus’un ardından Almanya’ya ziyarette bulunacaklarını da söyleyen Binali Yıldırım Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin’de bir araya geleceklerini duyurdu.

Başbakanın basın toplantısının ana gündemi ise Kardak krizi oldu. Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Kardak ile başlayan gerilimde bazı ihlaller olmuş ve karşılık verilmiştir. Bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata vardık. İki ülkenin genelkurmay başkanlarının görüşmesi önceden kararlaştırılmıştı. Yunanistan Başbakanı bu görüşmenin NATO marjında Brüksel’de yapılması teklifinde bulundu biz de kabul ettik. Mayıs ayında zannediyorum bu çerçevede iki ülke genelkurmay başkanları bir araya gelip yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaklardır. Eğer görüşmezseniz, konuşmazsanız yanlış kanallardan yanlı bilgiler devreye girer.

AB MÜDAHİL OLDU

Kardak yakınlarında Yunanistan ve Türkiye’nin sahil güvenlik teknelerinin çarpışması ile oluşan gerginliğe Avrupa Birliği de müdahil oldu. Birlik’ten yapılan açıklamada, Ege sularındaki her tür provokasyona karşı uyarıda bulunuldu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in sözcüsü açıklamasında, Türkiye’yi “iki komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek eylemlere karşı mesafeli olmaya” çağırdı.

Yunan haber ajansı ANA MPA ile Yunan radyosu RTE, Kardak kayalıkları yakınlarında bir Yunanistan teknesi ile Türkiye teknesinin çarpıştığını bildirmişti. Kazayı doğrulayan Yunan hükümeti sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos son zamanlarda Türkiye çevresine “istikrarsızlığın hakim olduğunu” belirtmişti.

AB Komisyonu, Türkiye’nin Kıbrıs’ın güneyindeki doğal gaz sondaj çalışmalarını engellemesine de tepki göstermiş ve Türkiye’yi ablukaya kaldırmaya çağırmıştı.

Kardak kayalıkları nedeniyle 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan büyük gerilim yaşamıştı. Kriz, ABD’nin araya girmesi ve her iki tarafa diplomatik baskı uygulamasıyla sonlanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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