'SDG’ye saldıranlar arasında Ruslar da vardı' iddiası

Suriye’de Deyrizor’a saldıran Suriye ordusu müttefiki güçlerinin 'Paralı Rus askerleri olduğu' iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta Suriye’de Deyrizor’a saldıran Suriye ordusu müttefiki güçlerinin “Paralı Rus askerleri olduğu” ileri sürüldü. Rusya ise iddiaları dolaylı olarak kabul etti ancak “Rus ordusuyla ilgileri yok” açıklaması yaptı.

7 Şubat’ta, Deyrizor’daki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kontrolündeki petrol sahalarına yönelik saldırıda bulunan gruplara ABD havadan saldırı düzenlemişti.

ABD’li yetkililer ölü sayısını 100 olarak belirtirken bunlardan 200 kişilik olduğu ileri sürülen bu grupta Rus paralı askerler olduğu ortaya çıktı. Euronews’ın haberine göre iddialar Rus medyasına yansıdı ve ölen Rus sayısının 40 civarında olduğu ileri sürüldü.

Rus haber sitesi ZNAK’ta yer alan bilgilere göre, ölen Ruslardan bazılarının yakınları da durumu gizlemiyor. Haberde, 7 Şubat günü ölenler arasında iki çocuk babası 38 yaşındaki Stanislav Matveyev’in paralı asker olarak Suriye’ye gitmiş olduğunun eşi ve kuzeni tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Matveyev’in dul kalan eşi Elena, kocasının “Hem milliyetçi duygularla hem de para kazanmak için” Suriye’ye gittiğini ve şu ana kadar da kendisine 1500 avro para gönderdiğini anlatıyor.

RUSYA: RUS ORDUSUYLA İLGİLERİ YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye topraklarında Rusya vatandaşlarının bulunabileceğini ancak bu kişilerin Rusya ordusuyla ilişkili olmadığını savundu. Peskov, “Suriye topraklarında Rusya vatandaşlarının bulunduğunu ihtimal dışı tutamayız. Ancak bu kişiler Rusya Silahlı Kuvvetleriyle ilişkili değiller” cevabını verdi.

Bununla birlikte Peskov, Rusya vatandaşlarının ne olursa olsun Rusya vatandaşları olarak kaldığının altını çizdi.

Peskov’a Suriye’de çok sayıda Rusya vatandaşının ölmesi nedeniyle yas ilan edilmesinin gündemde olup olmadığı da soruldu. Peskov, “Kremlin’de kaç kişinin öldüğüne dair bir bilgi yok. Bu nedenle soruyu anlamsız buluyorum. Çarpıtılmış bilgilerin esiri olmamak için bilinçli veya bilinçsiz olarak sunulan hatalı bilgileri referans almama ve bu tür önemli haberlerin yayımlanmasına ciddiyetle yaklaşma çağrısı yapıyoruz” dedi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 19:46

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