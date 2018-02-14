İşitme engelli Acun'u otobüste darbedenler tahliye edildi!

Adana'da işitme engelli Agit Acun’u otobüste darbeden 4 saldırgan tahliye edildi. Adana Barosu, karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Adana'da işitme engelli Agit Acun’u otobüste darbettikleri için yargılanan 4 sanıktan 3'ü ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme sanıklara 1 yıl 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, tutuksuz sanık İsmail K.'nin ise beraatına karar verd

Adana'nın Seyhan ilçesinde 11 Ocak'ta 29 yaşındaki işitme engelli Agit Acun'u dolmuşta darp ettikleri iddiasıyla tutuklu bulunan Ahmet Bedir, Ahmet Günsel ve Çağrı Can Çay ile tutuksuz sanık İsmail K. hakkında Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava görüldü. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Bedir, Günsel ve Çay ile tutuksuz sanık İsmail K. ile mağdur Agit Acun ile avukatları katıldı.

'ONLAR BANA YUMRUK SAVURDU'

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada sanıklar Acun'un engelli olduğunu bilmediklerini, olaydan ötürü pişman olduklarını ve Acun'un dolmuşta tahrik edici hareket yaptığını savundu. Sanıklar, Acun'un kendilerine vurması sonucu refleks olarak vurduklarını savunarak, tahliye ve beraatlarını talep etti. Duruşmada savunma yapan Acun, "Minibüste etrafı izlerken olaylar yaşandı. Ben duymuyorum, kulağım işitmiyor diye hareket yaptım. Sonra birisi omzumdan çekiştirdi. Birisi eliyle kafama bastırdı. Ondan sonra üzerine geldiler ve beni darp ettiler. Sonrasında ben de kendimi korumaya çalıştım. Onlar bana yumruk savurdu" dedi.

'GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY VAR'

Sanıklardan birinin cüzdanındaki parayı aldığı iddiasına ilişkin de Acun, "Minibüs şoförü bana cüzdanı uzattı ben de cebimde para olduğunu ve düştüğünü sandım. Şoförün uzattığı cüzdanın benim cüzdanım olduğunu sandım. Daha sonra benim olmadığını anlayınca karakola gittim. Polise cüzdanı ben teslim ettim. Ben cüzdan içerisinden para almadım. Cüzdanı bana veren kişi minibüs şoförüdür. Sanıklardan şikayetçiyim. Zaten görüntülerde her şey var" dedi.

Olayın yaşandığı dolmuşun şoförü Gökhan Çulcu, duruşmada tanık olarak dinlendi. Sanıkların Acun'a hakaret etmediğini ve cüzdanın Acun'a ait olduğunu düşünerek cüzdanı ona verdiğini belirten Çulcu, olaydan sonra engelli olduğunu bildiğini ifade etti. Avukatların savunmaları ardından mahkeme, sanıklar Bedir, Günsel ve Çay'a 1 yıl 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, tutuksuz sanık İsmail K.'nin ise beraatına karar verdi.

Karara tepki gösteren Adana Barosu Başkanı Avukat Veli Küçük, kararın kamu vicdanını tatmin etmediğini belirtti. Karara itiraz edeceklerini ifade eden Küçük, cezanın ödül gibi olduğunu aktardı. (Adana/MA)

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