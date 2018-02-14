Macron’dan Suriye’ye ‘vururuz’ tehdidi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Suriye’de sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa' Suriye’ye saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Suriye’de sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa” Suriye’ye saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Macron, Fransız istihbaratının bu iddiaları destekleyecek kanıtlara sahip olmadığını da ekledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te gazetecilere açıklamalar yapan Macron “Kimyasal silahlar konusunda kırmızı çizgilerimiz belli ve bir kez daha bu kırmızı çizgileri teyit ediyorum” dedi. Macron “Bugün istihbaratımız ve silahlı kuvvetlerimiz, anlaşmalarda belirtilmiş olan kimyasal silahların sivillere karşı kullanıldığını tespit etmiş değil. Eğer bir kanıt bulunursa, Fransa bu kimyasal silahların üretildiği yerlere saldırı düzenleyecek” ifadelerini kullandı.

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Putin’le yaptığı görüşmeden de bahseden Macron, Putin’den “Kimyasal silah kullanmadığını söyleyen Suriye rejimini izlemeye devam ettiklerini” iletmesini istediğini belirtti. (DIŞ HABERLER)

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