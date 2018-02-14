Slovenya’da öğretmenler grevde

Geçen yılı ekonomik büyüme ile kapattığı açıklanan Slovenya'da kamu emekçileri zam talebi ile çıktıkları grevlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yılı ekonomik büyüme ile kapatan Slovenya’da kamu emekçilerinin zam talebiyle eylemleri sürüyor. 38 bin öğretmen ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle bir günlük greve çıktı ve okulların çoğu grev nedeniyle kapandı. Binlerce öğretmen ise başkent Ljubljana’nın merkezinde yürüyüş yaptı.

Reuters’a konuşan öğretmen sendikası SVIZ’in sözcülerinden Sandi Modrijan, “Bizler ortalama öğretmen maaşının yüzde 10 artırılmasını talep ediyoruz. Öğretmenlere, benzer eğitim gerektiren diğer mesleklerde çalışanlardan çok daha az ücret ödeniyor” dedi.

Geçtiğimiz ay da 30 bin kamu çalışanı bir günlük grev yaparak kamuda ücretlere zam talep etmişlerdi. Salı günü ise aynı taleple kamu hastanelerinde çalışan hemşireler iki saatlik iş bırakma eylemi yapmışlardı.

Slovenya ekonomisi 2017’de yüzde 4.4 oranında büyüdüğü açıklanmıştı. Bu yıl ise büyüme beklentisinin yüzde 3.9 olduğu belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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