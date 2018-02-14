Kocaelili kadınlar, kanserde erken teşhisin önemini konuştu

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği'nde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (KETEM) katılımıyla kanserde erken teşhis konuşuldu

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile çağın hastalığı olan kanser hakkında bilgi alışverişi için buluştu.

Yenikent’teki dernek binasında düzenlenen etkinlikte KETEM’den gelen yetkililerin anlattıkları kadınlar tarafından can kulağıyla dinlendi. İlgili broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, slayt gösterimi eşliğinde sunum yapıldı. Erken teşhis için evde muayene yöntemleri hakkında bilgi edinen kadınlar, akıllarına takılan sorulara cevaplar buldu. Etkinlik sonunda kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dayanışmayı güçlendirmek adına buluşmak için sözleşti.

‘KOCAELİ’DE KANSER VAKALARI ÇOK FAZLA’

Etkinlik sonrası konuşan Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Şahin, Kocaeli’nin kanser vakalarında başı çektiğini söyledi.

Büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu Kocaeli'nin bu kuruluşların yol açtığı hava kirliliği nedeniyle kanser vakalarının en çok görüldü şehirlerden olduğunu belirten Şahin, "İnsanlar bir yandan ekmek parası için sanayi kentlerine göç ederken, bir yandan da birçok aile bu sanayi fabrikalarında kazandıklarından fazlasını kanserli bir yakınına harcamak durumunda kalabiliyor. Hatta tedavi için evini barkını, varını yoğunu satanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok” dedi.

Bu tür etkinliklerinin devam edeceğini belirten Şahin, kadınların Yenikent’te bulunan dernek binalarına gelerek ya da sosyal medyadan iletişime geçerek kendilerine ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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