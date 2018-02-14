NATO’da ‘SDG’nin elindeki IŞİD’liler’ tartışması

SDG'nin yakaladığı yüzlerce yabancı uyruklu IŞİD savaşçısının akıbeti, NATO Savunma Bakanları toplantısında gündem oldu.

Suriye’de Kobanê, Menbic, Rakka ve Deyrizor gibi çok sayıda bölgede IŞİD’e karşı savaşarak buraları IŞİD’in kontrolünden alan Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) yakaladığı yüzlerce yabancı uyruklu IŞİD savaşçısının durumu tartışma konusu oldu. Çoğu Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan bu IŞİD’lileri kendi ülkeleri “geri almayı” reddediyor.

Konu NATO Savunma Bakanları toplantısında da gündem oldu. Fransa, Fransız IŞİD’lilerin “yerel makamlarca” yargılanmasını isteyerek IŞİD üyesi Fransızları almayacaklarının sinyalini verdi.

ABD: SORUMLULUK ÜSTLENİN

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen NATO savunma bakanları toplantısına Suriye’de IŞİD için savaşan yabancı milislerin durumuyla ilgili tartışmalar damgasını vurdu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de yakalanan yabancı uyruklu IŞİD savaşçılarının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini belirterek müttefik ülkelerden vatandaşları hakkında sorumluluk üstlenmelerini istedi.

Mattis, Rakka’nın kurtarılması operasyonunda yüzlerce yabancı uyruklu IŞİD savaşçısının YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından ele geçirildiğini belirterek “Bir şey yapmamak bir seçenek değil” diye konuştu.

Bazı NATO ülkelerinin “güvenlik endişeleri” nedeniyle IŞİD militanlarının geri dönmesine istekli olmadığı, bu nedenle toplantıda konuyla ilgili bir çözüme varılamadığı bildiriliyor.

'SDG’NİN ELİNDE BİNLERCE IŞİD’Lİ VAR'

DW Türkçe’ye göre SDG’nin elinde şu an "Binlerce IŞİD mensubu” var ve bunların yüzlercesi Suriyeli değil, yabancı uyruklu.

ABD Savunma Bakanı Mattis, toplantı dışında gazetecilere yaptığı açıklamada da konunun çözüme kavuşturulamadığını, ancak görüşmelerin süreceğini belirterek IŞİD’lilerin ülkelerine gönderilmeleri dahil bazı adımlar üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Mattis, “Onların sokaklara geri dönmesini istemiyoruz. Onları Ankara sokaklarında, Tunus, Paris ya da Brüksel sokaklarında görmek istemiyoruz” dedi.

FRANSA: YEREL MAKAMLAR YARGILASIN

Toplantıda Fransız yetkililerin, Fransız IŞİD’lilerin Fransa’ya geri alınmayacağı ve yerel makamlarca yargılanması gerektiği görüşününü yinelediği öğrenildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian 7 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Onlar savaşçı. Fransızlar ama bizim düşmanlarımız. Kime karşı savaştılarsa onlar tarafından yargılanacaklar” demişti.

Öte yandan yabancı IŞİD’lilerin SDG tarafından yargılanması, Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturmaya çalıştığı özerkliği güçlendirecek ve meşruiyet kazandıracak bir adım olarak görülüyor. (DIŞ HABERLER)

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