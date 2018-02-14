BES Diyarbakır Şubesi: Bedirhan Çetinkaya serbest bırakılsın

Basın açıklaması düzenleyen BES Diyarbakır Şubesi, dün Ankara'da gözaltına alınan Bedirhan Çetinkaya'nın serbest bırakılmasını istedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES), Diyarbakır Şube Eş Başkanı Bedirhan Çetinkaya’nın gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. KESK bileşenlerinin de katıldığı açıklamada konuşan BES Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Dilan Yakut, hükümeti eleştirmenin bir suç haline geldiğini bu nedenle adalet, demokrasi, hukuk ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alındığını söyledi.

Bedirhan Çetinkaya’nın gözaltına alınmasının, AKP hükümetinin muhalif kesimlere yönelik baskısının sonuçu olduğunuı belirten Yakut “OHAL rejiminin KHK’leriyle birlikte iş güvencesi, grev hakkımız, sendikal örgütleme çalışmalarımız tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bedirhan Çetinkaya dün sendikal faaliyetler için gittiği Ankara’da sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır. Bütün emek, demokrasi, barış savunucuların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Bizler emek, demokrasi, hukuk ve adalet savunucuları olarak mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Barış talebine dönük operasyonlar sürüyor -14 Şubat 2018

Birçok ilde ev baskınları: Çok sayıda kişi gözaltında

www.evrensel.net