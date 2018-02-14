İranlı gazeteci Shoashargh’dan haber alınamıyor

İran'a dönmesi durumunda idam cezası alacak olan Gazeteci Arash Shoashargh’dan bir haftadır haber alınamıyor.

İran rejimine muhalif olduğu için hakkında kırbaç cezası olan Gazeteci Arash Shoashargh’dan (Areş Şoaş Erq) bir haftadır haber alınamıyor. İran’a dönmesi halinde idam cezası alacak olan ve rejime muhalif olduğu için sık sık tehdit edilen Shoashargh 6 ay önce Türkiye’ye sığınmıştı. Shoashargh, İran’da bulunan Gilanê Nû gazetesinde ve Avrupa sitesi olan Amadnews’te çalışıyordu.

Bir hafta önce Van Merkez Çarşı’dan evine gitmek için arkadaşından ayrılan Shoashargh’dan o günden bugüne haber alınamıyor. Shoashargh’ın arkadaşları, İHD Şubesine başvuruda bulundu. Shoashargh’ın gözaltına alındığından şüphelenen arkadaşlarının emniyet ve savcılığa başvurduğu ancak kendilerine herhangi bir bilginin verilmediği belirtildi. Shoashargh, daha önce İHD’ye başvurarak, hayati tehlikesinin olduğunu belirtmiş ve yardım talebinde bulunmuştu. Shoashargh, İran istihbaratının peşinde olduğunu ve can güvenliğinin olmadığını aktarmıştı. (VanMA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Şubat 2018 12:34

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