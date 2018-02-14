TGC Gazeteci Nuh Köklü’yü anıyor

Öldürülen gazeteci Nuh Köklü ölümünün üçüncü yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından anılıyor.

Türkiye'de öldürülen 65. gazeteci olan Nuh Köklü ölümünün üçüncü yılında anılıyor. 17 Şubat 2015’te Kadıköy’de öldürülen Gazeteci Nuh Köklü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi’nde 16 Şubat Cuma saat 11.30’da bir toplantı düzenlenecek.

Toplantıda TGC Başkanı Turgay Olcayto, Yurt Gazetesi Haber Müdürü Sibel Köklü konuşacak.

Kadıköy’de kartopu oynarken bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015’te bıçaklanarak öldürülen Gazeteci Nuh Köklü’nün adı TGC’nin “Öldürülen Gazeteciler” listesine eklenmiş, fotoğrafı, TGC Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne, 7 Ağustos 2015’te düzenlenen bir törenle asılmıştı. TGC Yönetim Kurulu, Gazeteci Nuh Köklü’nün öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada “Nuh Köklü’nün öldürülmesi nefret cinayetidir. Siyasetçileri halkı birbirine düşman etmeye yönelik açıklamalardan vazgeçmeye, sorumlu davranmaya, demokrasiyi geliştirmeye, barışı ve kardeşliği sağlayacak adımlar atmaya davet ediyoruz” demişti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Şubat 2018 18:05

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