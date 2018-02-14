Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 57 kişi işten çıkarıldı!

Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 45 memur ve 12 işçi daha işten çıkarıldı.

Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarmalar devam ediyor. Belediyede 45 memur ve 12 işçi olmak üzere toplam 57 kişi daha işten çıkarıldı.

İşten çıkarılmaların Park ve Bahçeler, halkla ilişkiler ve kadın birimlerinde yapıldığı öğrenildi. Kayyım atamalarından sonra DBP’li belediyelerden toplam 3 bin 33 kişi işten çıkarıldı.

Tüm-Bel Sen Diyarbakır Şubesinin verdiği bilgiye göre, işten çıkarıldıkları bilgisini telefonla aranarak ya da tek tek çağrılarak alan işçilere gerekçe olarak 657 sayılı memurlar kanununun 137. maddesi gösterildi.

Madde 137 yer alan hükümler şöyle:

"Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." (Diyarbakır/EVRENSEL)

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