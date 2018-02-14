‘Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası İzmirlinin kalsın’

Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikasının satışa çıkarılması ile ilgili Mimarlar Odası İzmir Şubesi açıklama yaptı.

Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikasının satışa çıkarılması ile ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası, binanın kent açısından önemine vurgu yaparak kamunun elinde kente kazandırılmasını istedi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, kentin önemli yapıları arasında yer alan, tescilli tarihi bina statüsündeki Alsancak Elektrik Fabrikasının Ankara Doğal Elektrik Genel Müdürlüğü tarafından özelleştirilme yoluyla satışa çıkarılması ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kentlerin tarihleriyle birlikte var olduğu belirtilerek, bu tür tarihi eserlerin yaşatılmasının yöneticilerinin sorumlulukları arasında olduğu dile getirildi. Kısa vadeli getiriler karşılığında kent tarihi açısından önemli bir binanın geleceğinin tehdit altına girmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizildiği açıklamada özelleştirme kararı gözden geçirilmeye çağırıldı.

ALSANCAK ELEKTRİK FABRİKASININ TARİHİ

İzmir’in endüstrileşme tarihi için önemli bir köşe taşlarından biri olan santral, 1944 yılında Belçika şirketi tarafından İzmir Belediyesine devredildi. Söz konusu yapı “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescilli. Kurul bu kararında yapının özellikleri nedeni ile tarihi belge niteliği taşıdığını ve gelecek kuşaklara iletilmesi gerektiğini belirtti. (İzmir/EVRENSEL)

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